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21:11 29.04.2023

Україна готує кроки зі створення трибуналу щодо злочину російської агресії

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Україна готує кроки зі створення трибуналу щодо злочину російської агресії

Керівництво України готує наступного тижня кілька кроків, щоб консолідувати партнерів для створення трибуналу щодо агресії.

"Наступний тиждень буде доволі важливим з точки зору нашої боротьби за справедливість для українців, тобто за покарання для держави-терориста і всіх її воєнних злочинців. Ми готуємо кілька важливих, потужних кроків, щоб більше консолідувати партнерів і дати більше енергії для створення трибуналу щодо злочину російської агресії", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Україні і світові недостатньо того, щоб Росія була слабкою, як це вже відбувається. Треба, щоб вона повністю відповіла за все скоєне нею", - зазначив Зеленський.

За його словами, готуються "нові санкційні рішення щодо осіб та компаній, які працюють на ВПК терористів, щодо іноземних суб'єктів, чиї постачання допомагають Росії продовжувати цю агресію".

"Незабаром ці наші рішення будуть оприлюднені", - сказав він.

 

 

Теги: #росія #трибунал #агресія

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