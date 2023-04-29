У тимчасово окупованій Керченській протоці збільшилася кількість російських кораблів із вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою

У тимчасово окупованій Керченській протоці росіяни збільшили кількість кораблів із вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою (АІС), що може свідчити про те, що окупанти хочуть приховати свій рух, повідомляє Financial Times.

Згідно з міжнародними морськими правилами всі комерційні судна, крім найменших, зобов'язані транслювати АІС, щоб інші судна знали про їхнє місцеперебування.

"Згідно з новими даними Lloyd's List Intelligence, упродовж третього кварталу 2020 року - загалом нормальний період для світового судноплавства - 42 судна, що проходять через Керченську протоку, відключали АІС загалом 86 разів. Для цього можуть бути законні причини; іноді АІС дає збої. У будь-якому разі, ці 42 судна становили лише крихітний відсоток від приблизно 10 000 суден, що проходили через протоку в середньому за рік до вторгнення Росії в Україну", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що відтоді кількість кораблів, які відключають АІС, різко зросла. У другій половині 2022 року 468 кораблів відключали систему 1126 разів.

За перший квартал 2023 року 586 суден, переважна більшість із них під російським прапором, вимкнули АІС 1753 раза.

"Цей сплеск настільки незвично високий, що наводить на думку, що росіяни хочуть щось приховати", - зазначає Бріджит Дьякун із Lloyd's List Intelligence.

Керченська протока є стандартним маршрутом експорту російського зерна, однак видання зазначає, що якщо відключати АІС, то відстежити вантаж буде набагато складніше.

"Росія, звичайно, може імпортувати й експортувати скільки завгодно зі своїх портів. Однак після вторгнення Москва могла також перевозити контрабандну продукцію з окупованих українських портів в Азовському морі. Сплеск пропускної спроможності АІС може свідчити про спроби Росії приховати переміщення вкраденого українського зерна", - зазначає представник Lloyd's List Intelligence.