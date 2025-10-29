29 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 жовтня 2025 року в Україні відзначають День військового фінансиста Збройних Сил України, День робітників служби позавідомчої охорони МВС.

Ще сьогодні Міжнародний день догляду та підтримки, Всесвітній день боротьби з інсультом, Всесвітній день псоріазу.

Національне свято Турецької Республіки. День проголошення Республіки (1923).

Православна церква вшановує пам'ять святої преподобномучениці Анастасії.

День 1343 Російська агресія - Day 1343 Russian aggression

День військового фінансиста Збройних Сил України

День військового фінансиста Збройних Сил України — це професійне свято всіх, хто забезпечує фінансову стабільність, прозорість і підтримку діяльності українського війська. Його відзначають щороку 29 жовтня — саме цього дня вшановують військових фінансистів, працівників і ветеранів фінансової служби Збройних Сил України.

День працівників служби позавідомчої охорони МВС

29 жовтня традиційно святкують День робітників служби позавідомчої охорони МВС України.

Позавідомча охорона з’явилася після прийняття у 1952 році указу, який регулював запровадження в усіх сферах господарювання працівників охорони та заходи з покращення власне організації охоронних процесів. Крім іншого, було зазначено, що у кожній республіці, обласному центрі та великому місті при органах внутрішніх справ має з’явитися зовнішня служба охорони, яка не належить до якогось відомства та займається захистом об’єктів господарювання незалежно від їх підпорядкування.

Служба позавідомчої охорони МВС України відповідає за охорону дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, а також інших об'єктів, які мають особливе значення для держави. Цей день є важливим для визнання заслуг та відданості цих працівників, які працюють у складних умовах, щоб забезпечити безпеку та захист важливих об'єктів.

Всесвітній день боротьби з інсультом

Цей день призначений для підвищення обізнаності про інсульт, його причини, симптоми та методи профілактики. Інсульт є однією з основних причин серцево-судинних захворювань і неврологічних ускладнень, і він може мати серйозні наслідки для здоров'я людини.

Міжнародний день догляду та підтримки

Міжнародний день догляду та підтримки, що відзначається щорічно 29 жовтня, є важливим днем, який наголошує важливість догляду, визнає внесок тих, хто піклується, і виступає за політику та ініціативи, які підтримують і покращують догляд у всіх його формах. Цей день визнаний Організацією Об'єднаних Націй і відзначається в усьому світі з метою підвищення обізнаності про важливість догляду та підтримки в наших суспільствах.

Всесвітній день псоріазу

Заснований Міжнародною Федерацією асоціацій хворих на псоріаз. Вперше захід був проведений у 2004 році з метою об’єднати більш ніж 125 мільйонів хворих на цю недугу.

Псоріаз – це аутоімунна хвороба, яка проявляється утворенням на шкірі осередків, що шерхнуть. Згодом запалення з’являються на внутрішніх органах, а також всередині суглобів, що без лікування призводить до інвалідності.

Згідно з дослідженнями, псоріазом хворіють майже 3% людей, які мешкають на території Європи та Північної Америки. На африканському континенті та в Японії ці показники нижчі. В Україні пацієнтів з таким діагнозом, за офіційними даними, приблизно півтора мільйона. І жінки, і чоловіки в однаковій мірі схильні до ураження псоріатичною хворобою, яка може проявити себе у будь який час.

Народилися в цей день:

210 років від дня народження Людовіта Велислава Штура (1815-1856), словацького поета, журналіста, видавця, філолога, філософа, громадського діяча, одного з ідеологів національного відродження у Словаччині;

125 років від дня народження Степана Бена (справж. - Степан Федорович Бендюженко) (1900-1937), українського поета;

75 років від дня народження Андрія Андрійовича Пікуша (1950), українського майстра петриківського розпису, громадського діяча;

75 років від дня народження Олександра Петровича Шеремета (1950-2007), українського живописця.

Ще в цей день:

1914 - Перемога Українських січових стрільців в бою на горі Ключ під Сколе;

1914 - Вступ Османської імперії в Першу світову війну;

1918 – Німецький флот відкритого моря виведений з ладу через повстання моряків, що спровокує Німецьку революцію 1918–1919 рр.;

1923 – Туреччина стає республікою після розпаду Османської імперії;

1929 – Нью-Йоркська фондова біржа зазнала краху, який буде називатися крахом 29 року або "Чорним вівторком", припинивши тривалу фазу бичачого ринку 1920-х років і ставши відправною точкою Великої депресії;

1941 - Голокост: у Дев’ятому форті Каунаського гетто німецькі окупанти розстріляли понад 10 000 євреїв, це масове вбивство, відоме як "Велика акція";

1942 - Голокост: у Сполученому Королівстві провідні священнослужителі та політичні діячі проводять публічні збори, щоб висловити обурення переслідуванням євреїв у нацистській Німеччині;

1956 – Початок Суецької кризи: ізраїльські війська вторгаються на Синайський півострів і відкидають єгипетські війська назад до Суецького каналу;

1957 – Прем'єр-міністр Ізраїлю Давид Бен-Гуріон і п'ять його міністрів отримали поранення, коли Моше Двек кинув гранату в Кнесеті;

1964 – Об’єднана Республіка Танганьїка і Занзібар перейменована на Об’єднану Республіку Танзанія;

1964 – Одна з найбільших крадіжок коштовностей: з Американського музею природної історії в Нью-Йорку було викрадено коштовності, які зараз оцінюють у мільйони доларів. Цей інцидент, хоча й масштаби не такі, як у сучасних пограбуваннях, увійшов в історію як одне з найзухваліших пограбувань музею.

Церковне свято:

Святої преподобномучениці Анастасії

Анастасія була праведницею і жила у ІІІ ст. Вона народилася в Римі, але після смерті своїх батьків переїхала до Єгипту. Там вона віддала своє життя служінню Богу і допомагала бідним і хворим.

Анастасія була відома вірністю Христу, навіть у важкі часи гонінь на християн, своєю духовною силою і здатністю зцілювати.

Язичники викрали її з монастиря, звинувативши в ненависті до багатих і поклонінні розіп’ятому Христу. Воєначальник Пров наказав їй принести жертву ідолам, але Анастасія відмовилася, через що зазнала жорстоких тортур, що призвели до її смерті. Її мученицька смерть стала символом віри і мужності.

День Анастасії вважається вдалим для жінок. Святій мучениці моляться про сімейне щастя, здоров'я дітей, міцне кохання. Дівчата цього дня відпочивали від важкої фізичної праці та займалися рукоділлям.

За народною прикметою жінкам сьогодні варто приготувати для сім'ї страви із зерна нового врожаю - кашу, пироги, вареники тощо. Така їжа наповнить енергією та зцілить хворих.

Іменини:

Андрій, Опанас, Василь, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Леонід, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Пилип, Агата, Анастасія, Ганна, Марія.

З прикмет цього дня:

Іній на деревах обіцяє потепління, повільні хмари – заморозки, а якщо на березі ще є листя, то буде тепло. Також, якщо вранці на рослинах іній, ввечері йтиме сніг, а якщо птахи голосно кричать, очікується мороз.