16 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

16 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають Всесвітній день продовольства, Міжнародний день кредитних спілок, Всесвітній день анестезіолога, Міжнародний день словника, Всесвітній день гідності, Всесвітній день реанімації серця, Всесвітній день хліба, Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день хребта, Всесвітній день поширення інформації про алергію.

Також сьогодні День керівника (шефа, боса), Всесвітній день котів, День вирішення конфліктів

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лонгина, сотника.

День 1330 Російська агресія - Day 1330 Russian aggression

Всесвітній день продовольства

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 35 / 70.

Це свято було встановлено Організацією Об'єднаних Націй з питань продовольства та сільського господарства (ФАО) 1979 року. Мета цього дня – підвищити обізнаність про проблеми голоду та недоїдання, сприяти зусиллям у боротьбі з ними та підкреслити важливість забезпечення продовольчої безпеки.

Всесвітній день гідності

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про права людини та забезпеченню поваги до гідності кожної людини. Ідея цього дня полягає в тому, щоб всі люди мали можливість жити з гідністю, без страху та дискримінації.

Заснований 1948 року Радою ООН з прав людини, і він став важливим символом боротьби за права людини по всьому світу. Кожен рік має свою тематику, яка визначає різні аспекти гідності та прав людини.

Всесвітній день реанімації серця

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про серцево-судинні захворювання та важливості негайної допомоги при серцевім нападі. Основна мета цього дня - підвищити обізнаність населення про серцево-судинні захворювання та надати знання про техніки серцевої реанімації. Це допомагає зберегти життя людей, які можуть стати жертвами серцевого нападу.

Всесвітній день хліба

16 жовтня присвячують підвищенню обізнаності про важливість хліба для здоров'я та благополуччя людей по всьому світу. Хліб є основним джерелом калорій для багатьох людей, і його виробництво та розподіл є важливим аспектом глобальної продовольчої безпеки.

Всесвітній день здорового харчування

Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість збалансованого харчування і правильного раціону для здоров'я. Важливий аспект цього дня – інформування людей про користь здорового харчування для профілактики хронічних захворювань, таких як діабет, серцево-судинні хвороби і ожиріння.

Міжнародний день кредитних спілок

Свято відзначається з 1948 року за ініціативою Всесвітньої Ради Кредитних Спілок. Це день, коли мільйони людей із сотень країн святкують силу кооперації, фінансової солідарності та спільної праці задля економічної справедливості.

Сьогодні такі спілки діють у 88 країнах світу та складають привабливу альтернативу банківським установам. Метою святкування є згадування позитивних фінансових наслідків праці спілок, інформування світової спільноти щодо досягнень, успіхів, особливостей роботи таких кредитних установ. Організаторами свята виступають Всесвітня рада та Національна асоціація кредитних спілок.

Всесвітній день хребта

Цей день був заснований 2008 року і має на меті підвищити обізнаність про важливість здоров'я хребта та популяризувати профілактичні заходи для його збереження.

Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров'я хребта та популяризація профілактичних заходів для його збереження. Святкування містить різні заходи, такі як освітні семінари, інформаційні кампанії та медичні консультації, які допомагають людям дізнатися більше про правильне положення тіла, фізичну активність та інші аспекти збереження здоров'я хребта.

Міжнародний день словника

Міжнародний день словника - це день присвячений мові, словникам, словниковій справі, важливості слів, значенням, тому що словники — це базовий інструмент комунікації, культури і науки. Відзначається щороку 16 жовтня у день народження Ноа Вебстера (Noah Webster), який вважається одним із піонерів англомовної лексикографії.

Всесвітній день поширення інформації про алергію

Цей день спрямований на підвищення обізнаності про алергії, їхні симптоми, методи діагностики та лікування. Метою цього дня є забезпечення більшої уваги до проблеми алергій серед населення та медичних працівників, а також підтримка та підтримка людей, які страждають від алергій.

День керівника

Цей день присвячений вшануванню та визнанню важливості ролі керівника в організації та компанії. Це свято було засноване 1958 року Патріцією Гарроуз у США, коли вона була працівником компанії State Farm Insurance в Іллінойсі. Жінка вирішила організувати цей день, щоб відзначити важливість керівництва та підтримки, яку вони надають своїм працівникам.

Всесвітній день анестезіолога

Цей день присвячений пам'яті першого використання сухого льоду для анестезії під час операції, яке відбулося 1846 року. Це відзначення допомагає підвищити обізнаність про важливість анестезіології та відзначити заслуги анестезіологів у медицині.

Всесвітній день котів

16 жовтня у світі відзначають Всесвітній день котів - день, присвячений захисту, гуманному ставленню й відповідальності перед усіма котами, особливо безпритульними та вуличними.

День вирішення конфліктів

День вирішення конфліктів - це щорічна подія, що припадає на третій четвер жовтня, яка наголошує на важливості мирних методів у вирішенні суперечок. Цей день нагадує про те, що конфлікти, хоча й неминучі в різних аспектах нашого життя, можна вирішувати, не вдаючись до агресії чи насильства.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Владимира Івановича Мажуранича (1845-1928), хорватського історика, юриста, письменника, лексикографа;

125 років від дня народження Федора Родіоновича Богданова (1900-1973), українського хірурга, ортопеда-травматолога. Дату народження подано за ЕСУ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 15.10.1900 р., 28.10.1900 р.;

120 років від дня народження Василя Васильовича Витвицького (1905-1999), українського композитора, музикознавця, педагога, громадсько-культурного діяча (США);

100 років від дня народження Діонізія Шолдри (1925-1995), українського живописця, архітектора, реставратора.

Ще в цей день:

1946 - За вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в'язниці страчують нацистських злочинців (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль і Артур Зейсс-Інкварт);

1964 - Китайська Народна Республіка проводить перше випробування ядерної зброї;

1978 - Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) стає 264-м Папою римським і першим неіталійцем на папському престолі з 1523, одним з наймолодших понтифіків в історії і першим папою слов'янського походження;

1987 - У Львові створюють Товариство Лева;

2005 - У Сан Луїсі (Аргентина) завершується Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ.

Церковне свято:

Святого мученика Лонгина, сотника

Лонгин був римським військовим командиром, який служив у Італії. Він був вірним християнином і відомий своєю відданістю Ісусу Христу. Лонгина стратили за віру в Христа під час правління римського імператора Нерона.

За легендами, Лонгин був змушений боротися з драконом, який символізував язичництво, і переміг його, що стало символом перемоги християнства над язичництвом. Його мучеництво стало символом віри і відданості Христу.

Іменини:

Георгій, Дементій, Євген, Іван, Леонтій, Олексій.

З прикмет цього дня:

Дощ та хмари — до похолодання; листя не опадає з дерев — на морози ще чекати не слід; птахи кричать, неспокійні — буде потепління; безвітряно і сонячно — зима прийде пізно.