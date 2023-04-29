Польща вилучає на користь держави будівлю середньої школи при посольстві РФ у Варшаві

Влада Варшави в суботу приступила до вилучення на користь держави будівлі, в якій розміщується середня школа при російському посольстві, повідомив в ефірі Польського телебачення представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

За його словами, з'ясувалося, що ця будівля була зайнята російською стороною "незаконно". Ясіна зазначив, що за процес вилучення відповідає мерія Варшави, а МЗС лише отримує інформацію про його перебіг.

Телебачення повідомляє, що рано вранці в суботу перед будівлею середньої школи при російському посольстві з'явилися поліцейські та представники столичної влади.

Телеканал нагадує, що на початку березня 2022 року МЗС Польщі повідомило про те, що звернулося до відповідних органів державного управління з рекомендацією порушити виконавче провадження щодо двох об'єктів нерухомості, які не використовуються в дипломатичних і консульських цілях і перебувають у володінні Росії. Один із цих об'єктів знаходиться за адресою, де розташована будівля середньої школи при російському посольстві.

"Звернення МЗС пов'язано із невідповідністю кількості російської нерухомості, що перебуває у власності в Польщі, і польської - в Росії, а також відсутністю перспектив знайти вирішення цього питання в доступному для огляду майбутньому", - йшлося в поширеному тоді повідомленні міністерства.