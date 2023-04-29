Події

15:35 29.04.2023

До Києва приїхала делегація США з питань економічної допомоги Україні

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До Києва приїхала делегація США з питань економічної допомоги Україні

Делегація США прибула з візитом в Україну, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у твіттері в суботу.

Як повідомляється, до Києва прибули генеральний директор DFC Скотт Натан, помічник адміністратора USAIDEurope Ерін Маккі та координатор допомоги в Європі Держдепартаменту США Марія Лонгі.

Передбачається, зокрема, що члени делегації підпишуть із президентом України Володимиром Зеленським інвестиційний договір у розмірі $25 млн для підтримки малого та середнього бізнесу.

"Ми повинні діяти швидко, щоб допомогти економіці України не просто вижити, а й процвітати. Підтримуючи оборону України, ми також інвестуємо в українське майбутнє", - написала Брінк у своєму мікроблозі в твіттері.

Теги: #сша #делегація #брінк_бріджит

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