22 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

22 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день CAPS LOCK, Міжнародний день поширення інформації про заїкання, День Фехнера, День помічника лікаря.

Православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного Аверкія.

День 1336 Російська агресія - Day 1336 Russian aggression

Міжнародний день CAPS LOCK

Цей день був створений для підвищення обізнаності про функцію CAPS LOCK на комп'ютерах та пристроях. CAPS LOCK (абревіатура від "Capital Lock") дозволяє користувачам вважати всі літери, які вводяться, великими. Цей день також є часом для відзначення того, як ця функція може бути корисною у різних ситуаціях, наприклад, під час підписання документів або публікації важливих повідомлень. Це також може бути часом для відпочинку від постійного натискання клавіші Shift для введення великих літер.

Міжнародний день поширення інформації про заїкання

Створений задля підвищення обізнаності про заїкання та підтримки людей, які страждають від цього стану. Заїкання - це нервово-м'язовий розлад, який впливає на мовлення, змушуючи людину вимовляти неповні або неправильні звуки. Цей день також спрямований на зменшення стигми, пов'язаної з заїканням, та підтримку досліджень для знаходження ефективних методів лікування. Люди з заїканням часто стикаються з труднощами у повсякденному житті, тому цей день допомагає зробити їхнє життя більш зрозумілим та підтриманим.

День Фехнера

Названий на честь німецького філософа та психофізика Густава Фехнера, який зробив значний вклад у розвиток психофізики. Психофізика - це наука, що вивчає взаємодію між фізичними стимулами та сенсорними відчуттями. Фехнер відомий своїми дослідженнями у галузі відчуття та відповідей на стимули, що допомогли зрозуміти, як люди відчувають різні рівні стимуляції. Його робота має велике значення для багатьох галузей, включно з психологією, нейронаукою та інженерією.

День помічника лікаря

День помічника лікаря (асистента) відзначається щорічно у середу третього повного тижня жовтня.

Медичні асистенти надають як клінічну, так і адміністративну підтримку лікарям. Вони виконують такі завдання, як робота в приймальному відділенні, забір крові, проведення вакцинації та вимірювання життєво важливих показників пацієнтів.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Кріст'яна (Крістіана, Хрістіана) Рауда (1865-1943), естонського художника, графіка, одного з засновників Естонського національного музею;

120 років від дня народження Жозефа Косми (1905-1969), французького композитора;

100 років від дня народження Петра Костьовича Медведика (1925-2006), українського літературознавця, фольклориста, театрознавця, краєзнавця, бібліографа;

100 років від дня народження Роберта Раушенберга (1925-2008), американського художника, графіка;

90 років від дня народження Бориса Ілліча Олійника (1935-2017), українського поета, публіциста, перекладача, літературознавця, журналіста, громадсько-політичного діяча, Героя України (2005).

Ще в цей день:

1937 - Заарештований митрополит Київський і всієї України Василь Липківський;

1938 - Честер Карлсон виготовив першу фотокопію паперового документа;

1945 - Весілля віцепрезидента Аргентини генерала Хуана Домінго Перона й актриси Еви Перон;

1949 - СРСР провів перші випробування своєї ядерної зброї;

1960 - Майбутній чемпіон планети з боксу Мухаммед Алі (тоді — Кассіус Клей) виграв свій перший бій на професійній арені;

1962 - Президент США Джон Кеннеді виступив із заявою про оголошення повітряної і морської блокади Куби, на якій були виявлені радянські ракети;

1968 - Завершений політ американського космічного корабля "Аполлон-7". Це був перший пілотований політ кораблів цієї серії;

1975 - Радянська космічна станція "Венера-9" здійснила посадку на поверхню Венери;

1980 - Папа Римський скасував вердикт 1633 року, що засуджував Галілея;

2006 - Семиразовий чемпіон світу з автоперегонів "Формула-1" Міхаель Шумахер на Гран-прі Бразилії 2006 закінчив кар'єру гонщика.

Церковне свято:

День пам’яті святого рівноапостольного Аверкія, єпископа Єрапольського. Він був відомим святим, який жив у другій половині XVI століття.

Народився в Авренії, що нині розташоване в Туреччині, і був відомий своєю духовною силою та відданістю Христу. Аверкій був єпископом Єрапольським і відомим проповідником, який проповідував християнські ідеї в різних місцях, включно з Фрігією. Відомий своїм великим впливом на населення та своїм відданням духовному життя. Святий Аверкій помер 22 жовтня 1584 року.

Він вважається заступником людей, які потребують духовної підтримки та натхнення.

Іменини:

Василь, Володимир, Герман, Григорій, Денис, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Олександр, Павло, Федір, Ганна, Єлизавета.

З прикмет цього дня:

Вранці сильний туман — чекайте на теплу погоду, яка триматиметься кілька днів; сонце сяє ясно — до швидкого похолодання; почалася сильна злива — ще довго йтиме дощ; на дахах з'явилися бурульки — зима буде морозною.