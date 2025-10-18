18 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

18 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають День працівників целюлозно-паперової промисловості, Європейський День боротьби з торгівлею людьми, Європейський день паперового пакета, День європейського бобра, Міжнародний день ремонту, Всесвітній день співу, Всесвітній день гітари, Міжнародний день краватки.

80 років тому, 18 жовтня 1945 року, засновано Ужгородський національний університет.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Луки.

День 1332 Російська агресія - Day 1332 Russian aggression

День працівників целюлозно-паперової промисловості

Відзначається щорічно в третю суботу жовтня відповідно до Указу Президента України від 01.10.2008 р. № 885/2008.

Власний папір Україна почала виробляти з ганчір’я у XIII ст. у місті Галичі, але документи про діяльність українських папірень збереглися лише з XVI ст. Знайдено матеріали, відповідно до яких з XVI до початку XX століття на території України існувало щонайменше 200 паперових фабрик.

Сьогодні в Україні налічується 50 підприємств, які виготовляють різні види паперу та картону. Для виробництва паперової продукції використовують первинну сировину, тобто целюлозу, та вторинну – макулатуру.

Целюлозу отримують із деревини хвойних та листяних порід, а також із відходів лісопиляння та обробки дерева. Зважаючи на те, що в Україні запаси целюлози невеликі, майже всі підприємства виробляють картонно-паперову продукцію з макулатури.

Європейський День боротьби з торгівлею людьми

Був започаткований 18 жовтня 2007 Європейським Парламентом як день консолідації діяльності з підвищення рівня обізнаності щодо феномену торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми.

Створений для підвищення обізнаності про проблему торгівлі людьми та її наслідки, а також для привернення уваги до заходів, які можна вжити для боротьби з цим злочином.

Торгівля людьми є серйозним порушенням прав людини, яке стосується мільйонів людей у всьому світі. Вона охоплює різні форми експлуатації, включно з сексуальною експлуатацією, примусовою працею та торгівлею органами.

Міжнародний день археології

Міжнародний день археології - це всесвітнє свято, яке підкреслює значення археології та її внесок у розвиток суспільства. Щорічно в третю суботу жовтня ця подія відзначається низкою заходів і програм, покликаних залучити людей різного віку та інтересів до чудес археології.

В Україні також є професійне свято — День археолога — яке відзначається 15 серпня.

Європейський день паперового пакета

З 2018 року 18 жовтня проводиться європейський День паперового пакета. Ця ініціатива стартувала завдяки платформі "Паперовий пакет" з метою підвищити обізнаність громадськості про ефективну та екологічно чисту упаковку, яка сприяє боротьбі з забрудненням довкілля та змінами клімату.

Міжнародний день ремонту



У третю суботу жовтня у всьому світі святкують Міжнародний день ремонту або International Repair Day. Вперше його провела організація Open Repair Alliance у 2017 році для пропаганди цінності та важливості ремонту, а також для підтримки людей та майстрів, які ремонтують речі.

Міжнародний день краватки

Це свято започаткували в Хорватії — адже саме хорвати вважаються винахідниками краватки. Цей аксесуар має глибоке історичне коріння: спершу він був частиною військової форми, стримуючи комір сорочки. Його виготовляли з різних тканин, прикрашали вишивкою, а носили як звичайні солдати, так і офіцери — останні обирали більш вишукані варіанти з шовку чи тонкої бавовни.

У XVII столітті хорватські вояки брали участь у Тридцятилітній війні, і саме тоді краватка почала поширюватися Європою. Близько 1650 року вона стала модним елементом гардеробу при французькому дворі — символом елегантності та витонченості буржуазії. Звідси й вираз à la Croate - "по-хорватськи", а сам аксесуар отримав назву cravat, що французькою означає "хорват".

Англійське слово tie - "краватка" - походить від фрази to tie a cravat, тобто "зав’язати краватку". Так історія військового шарфа перетворилася на символ стилю, статусу і традиції.

Цього дня народилися:

180 років від дня народження Юліана (Юліяна) Медведського (Медвецького) (1845-1918), українського та польського вченого, геолога, мінералога, петрографа, педагога, громадського діяча. Дату народження подано за ЕСУ, надгробним пам'ятником; за іншими даними народився 08.10.1845 р., 16.10.1845 р., 28.10.1845 р.;

140 років від дня народження Віктора Григоровича Аверіна (1885-1955), українського біолога-зоолога, громадського діяча;

140 років від дня народження Миколи Михайловича Баженова (1885-1962), українського мовознавця, літературознавця, педагога;

140 років від дня народження Володимира Антоновича Кучера (1885-1959), українського фізика, педагога;

125 років від дня народження Харитини (Хариті) Мусіївни Кононенко (1900-1943), української письменниці, журналістки, перекладачки, етнографині, громадської діячки, активістки жіночого руху, засновниці та керівниці Українського Червоного Хреста на Волині;

110 років від дня народження Бориса Борисовича Тимофєєва (1915-2002), українського вченого в галузі автоматики;

100 років від дня народження Петра Микитовича Мороза (1925-2013), українського художника, графіка;

Ще в цей день:

1918 - У Львові на зборах українських депутатів австрійської Державної Ради і членів Палати Панів, українських членів галицького і буковинського сеймів утворюють Українську Національну Раду, яка очолює український національний рух в Австро-Угорській імперії;

1918 - Проголошують Чехословацьку Республіку;

1922 - Консорціумом було засновано Британську радіомовну компанію, для створення загальнонаціональної мережі радіопередавачів для національного мовлення у Британії;

1954 - Texas Instruments оголошує перший транзисторний радіоприймач;

1955 - Запускають в дію Каховську ГЕС;

1994 - Верховна Рада України скасовує заборону Компартії;

1995 - Україна вступає до Ради Європи;

2007 - Бомбардування Карачі: напад відбувся на кортеж колишнього прем'єр-міністра Пакистану Беназір Бхутто, гине 139 осіб, також понад 450 осіб було поранено.

Церковне свято:

День пам’яті святого апостола і євангеліста Луки

Святий апостол і євангеліст Лука — одна з ключових постатей у християнстві. Він був автором одного з чотирьох Євангелій, а також Діянь апостолів. Лука походив з античного міста Фіваїди в Греції, був лікарем за професією, що надає його писанням особливий акцент на людську природу Христа. В Євангелії від Луки міститься багато унікальних притч і історій, які не зустрічаються в інших Євангеліях, такі як притча про доброго самарянина і історія про блудного сина. Лука також наголошує на темі милосердя, співчуття та ролі жінок у служінні Ісусу.

Іменини:

Андрій, Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Микола, Семен, Сергій, Федір, Єлизавета, Єфросинія, Злата.

З прикмет цього дня:

Протягом дня сильно змінюється погода — таким буде весь жовтень; в будинку з'явилися комарі — чекайте на м'яку зиму, без морозів; місяць яскравий — до тихої і ясної погоди; немає вітру — зовсім скоро похолодає.