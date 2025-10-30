30 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 жовтня 2025 року відзначають День поінформованості про цукрову залежність, Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його.

День 1344 Російська агресія - Day 1344 Russian aggression

День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні

Цей день присвячений тим, хто безстрашно і безкорисливо бореться з наркоманією та незаконним обігом наркотиків. Ці підрозділи опікуються не лише виявленням та ліквідацією злочинних угруповань та окремих осіб, що займаються виробництвом, переховуванням та розповсюдженням наркотиків, але також проводять масштабну роботу з профілактики наркозалежності.

Особлива увага надається розповсюдженню інформації про небезпеку психотропних препаратів серед молоді та підлітків, які є найбільшою цільовою аудиторією наркодилерів.

День поінформованості про цукрову залежність

Призначений для підвищення обізнаності про ризики та наслідки цукрової залежності, а також для підтримки людей, які борються з цими проблемами. Цукрова залежність — це стан, за якого людина постійно потребує великої кількості цукру, що може призвести до різних хронічних захворювань, таких як діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання та зубні проблеми. День поінформованості про цукрову залежність спрямований на надання інформації та ресурсів для тих, хто хоче покращити своє здоров'я та зменшити вживання цукру.

Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів

Цей день присвячений тим, хто працює в ортопедичній медицині, допомагаючи пацієнтам з ушкодженнями опорно-рухового апарату, а також тим, хто допомагає людям з хронічними захворюваннями, що впливають на їхню здатність ходити. Цей день створений для підвищення обізнаності про важливість роботи ортопедичних медсестер і медбратів, а також для визнання їхніх заслуг у допомозі пацієнтам повернути собі мобільність та зрозуміти, наскільки важливі їхні професійне зростання та розвиток.

День тренера

Це неофіційне професійне свято присвячене всім тренерам, які працюють над розвитком спорту та підготовкою майбутніх чемпіонів.

Цей день ставить за мету наголосити на важливості роботи тренерів у суспільстві та відзначити їхній внесок у розвиток спорту в країні.

Народилися в цей день:

200 років від дня народження Дмитра Івановича Безперчого (1825-1913), українського живописця, графіка, педагога;

150 років від дня народження Аветіка Сааковича Ісаакяна (1875-1957), вірменського письменника, поета, публіциста, автора передмови до вірменських видань "Кобзаря" (1939, 1954, 1961); підтримував дружні стосунки з М.Рильським і П.Тичиною;

145 років від дня народження Павла Костянтиновича Федоренка (1880-1962), українського історика, археографа, архівіста, краєзнавця;

130 років від дня народження Герхарда Йоганнеса Пауля Домагка (1895-1964), німецького патолога, бактеріолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1939);

130 років від дня народження Луки Юрійовича Луціва (1895-1984), українського публіциста, літературознавця, журналіста, критика, громадського діяча (США);

130 років від дня народження Дікінсона Річардса (1895-1973), американського кардіолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1956);

125 років від дня народження Рагнара Артура Граніта (1900-1991), шведського фізіолога, лауреата Нобелівської премії у галузі фізіології та медицини (1967);

120 років від дня народження Костянтина Степановича Борисенка (1905-1975), українського вченого у галузі гірничої механіки;

100 років від дня народження Ірини Йосифівни Савицької-Козак (1925-2015), української діячки ОУН і УПА, зв'язкової Р.Шухевича (Німеччина).

Ще в цей день:

1653 - До гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат внесли труну з покійним Тимофієм Хмельницьким;

1888 - Лауд Джон запатентував кулькову ручку;

1918 - Капітуляція Османської Імперії в 1-й світовій війні;

1941 - Розпочалась блокада Севастополя із суші під час 2-ї світової війни. Після 250 днів оборони в липні 1942 року Севастополь капітулював;

1943 - На Московській конференції представники союзних держав підписали угоду про створення Організації Об’єднаних Націй (ООН), що стала основою для післявоєнного світового порядку;

1961 - СРСР здійснив найпотужніший в історії вибух водневої бомби;

1987 - У Києві дебютував український рок-гурт "Воплі Відоплясова" ("ВВ").

Церковне свято:

30 жовтня – день пам’яті мучеників Зиновія та Зиновії.

Священномученик Зиновій, єпископ Егейський, і його сестра Зиновія зазнали мученицької смерті в 285 році в Кілікії. Вони з дитинства прийняли християнську віру від своїх батьків і вели благочестиве, цнотливе життя. У зрілі роки роздали своє майно, отримане у спадок, бідним. За благодійність і святе життя Господь нагородив Зиновія даром зцілення різних хвороб. Він був обраний єпископом християнської громади в Кілікії.

Святий Зиновій ревно поширював віру християнську серед язичників. Коли імператор Діоклетіан (284-305) почав гоніння на християн, єпископ Зиновій був першим схоплений і доставлений на суд до правителя. За його наказом, святителя прибили до хреста і почали катувати. Сестра єпископа, коли побачила страждання брата, вирішила їх з ним розділити. Вона безстрашно сповідувала перед гонителями свою віру в Христа, за що також була віддана на муки.

Силою Господа вони зостались неушкодженими після тортур на розпеченому одрі і в казані, що кипів. Кати, побачивши їх силу і сміливість перед муками, відсікли їм голови. Пресвітер Гермоген таємно звершив над тілами святих мучеників поховання.

Їх мучеництво стало символом віри і відданості християнським цінностям.

Іменини:

Артем, Герман, Йосип, Леонід, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Петро, Семен, Степан, Анастасія, Олена.

З прикмет цього дня:

Спів птахів зранку – до морозів вночі, багато павутини на деревах – до теплої погоди, а мало зірок на небі – до хуртовини. Також, якщо домашні тварини міцно сплять, це віщує потепління.