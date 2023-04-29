Вибух у Севастополі знищив понад 10 резервуарів із нафтопродуктами для ЧФ - розвідка

Вибух на ворожій нафтобазі, що прогримів 29 квітня поблизу Козачої бухти в окупованому Севастополі, знищив понад 10 резервуарів із нафтопродуктами загальною місткістю 40 тисяч тонн, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова.

"Бавовна" у Севастополі — Божа кара, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - наголосив Юсов.

За його словами, знищені нафтопродукти були призначені для Чорноморського флоту держави-агресора:

Представник військової розвідки додав, що Україні відомо про масштаби розкрадань як на цій нафтобазі, так і на інших подібних кримських об'єктах. "Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки і оборони", - сказав представник ГУР МО.