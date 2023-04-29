Економіка

18:54 29.04.2023

"Нафтогаз" зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м

1 хв читати
"Нафтогаз" зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за куб. м (із ПДВ) ще на рік - до 1 травня 2024 року, повідомила пресслужба Групи "Нафтогаз".

"Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. За всієї складності ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", - зазначив голова Групи Олексій Чернишов, слова якого наводяться в повідомленні на сайті "Нафтогазу".

За його даними, ГК "Нафтогаз України" постачає газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.

Як повідомлялося, 26 квітня 2023 року в рамках підготовки до наступного опалювального сезону 2023/2024, НАК "Нафтогаз України" вийшла на Українську енергетичну біржу (УЕБ) з метою закупівлі природного газу у приватних українських компаній.

У результаті торгів було закуплено 1,6 млн куб. м природного газу, середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня становить 10 972 грн/тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговельній точці (ВТТ) склала 10767 грн/тис. куб. м без ПДВ.

Теги: #газ #нафтогаз #тарифи #населення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:02 27.04.2023
У селі на Львівщині стався витік газу, відселили 29 осіб

У селі на Львівщині стався витік газу, відселили 29 осіб

15:15 25.04.2023
Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення ще на місяць - Шмигаль

Кабмін зберіг фіксовану ціну на електроенергію для населення ще на місяць - Шмигаль

21:05 24.04.2023
АРМА готується оголосити конкурс з відбору управителя активами "Карпатнафтохім", але акцентує увагу на проблемах із ними

АРМА готується оголосити конкурс з відбору управителя активами "Карпатнафтохім", але акцентує увагу на проблемах із ними

09:01 21.04.2023
Туреччина почала постачання газу з чорноморського родовища Сакар'я

Туреччина почала постачання газу з чорноморського родовища Сакар'я

08:28 20.04.2023
"Нафтогаз" залучив американську юркомпанію Covington&Burling для стягнення $5 млрд із РФ

"Нафтогаз" залучив американську юркомпанію Covington&Burling для стягнення $5 млрд із РФ

20:06 19.04.2023
У травні відбудеться перший тендер із закупівель газу в системі AggregateEU, створеної в межах Енергетичної платформи ЄС

У травні відбудеться перший тендер із закупівель газу в системі AggregateEU, створеної в межах Енергетичної платформи ЄС

19:34 19.04.2023
На Харківщині вибух побутового газу спровокував пожежу, господар будинку загинув

На Харківщині вибух побутового газу спровокував пожежу, господар будинку загинув

19:31 19.04.2023
На Харьковщине взрыв бытового газа спровоцировал пожар, хозяин дома погиб - ГСЧС

На Харьковщине взрыв бытового газа спровоцировал пожар, хозяин дома погиб - ГСЧС

12:24 18.04.2023
Колишньому голові "Нафтогазу" ще на два місяці продовжили дію запобіжного заходу - рішення суду

Колишньому голові "Нафтогазу" ще на два місяці продовжили дію запобіжного заходу - рішення суду

12:22 18.04.2023
Україна наразі збереже заборону на експорт газу та вугілля - глава Міненерго

Україна наразі збереже заборону на експорт газу та вугілля - глава Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряди України та Словаччини мають "тісніше" обговорити питання експорту українського зерна - Чапутова

Енергосистема не постраждала від російської ракетної атаки у п'ятницю - "Укренерго"

Метою Нацстратегії доходів є зниження зовнішньої залежності України - глава Мінфіну

Україні важлива підтримка власників її євробондів, час для пошуку правильного рішення ще є – глава Мінфіну

Уряд має контролювати будь-які зміни до бюджету – глава Мінфіну

ОСТАННЄ

ПриватБанк відновив роботу системи після збоїв

ПриватБанк працює над вирішенням проблеми з оплатою банківськими картами

Через бойові дії залишається без е/е частина абонентів у Донецькій, Харківській, Херсонській, Запорізькій областях, прикордонні Сумщини та Чернігівщини - Міненерго

ПриватБанк виплатить майже 24,2 млрд грн дивідендів до держбюджету за 2022 р.

Тимчасова спільна для п'яти країн ЄС заборона імпорту низки сільгосппродуктів з України набуде чинності 2 травня - ЗМІ

Прем'єр Польщі заявив про згоду на заміну односторонніх блокад української агропродукції тимчасовою забороною Єврокомісії

Штучне обмеження торгівлі з Євросоюзом б'є по Україні - Зеленський про розмову з Мішелем

Уряди України та Словаччини мають "тісніше" обговорити питання експорту українського зерна - Чапутова

Україна отримала від США черговий грант $1,25 млрд – Мінфін

"Метінвест" має намір постачати сталь для відновлення України у партнерстві з італійськими компаніями - СЕО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА