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19:14 29.04.2023

Кабмін заборонив символіку російської агресії на індивідуальних автономерних знаках

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Кабмін заборонив символіку російської агресії на індивідуальних автономерних знаках

Кабінет міністрів заборонив замовляти і виробляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку агресії РФ проти України і тоталітарних режимів, повідомляє головний сервісний центр МВС.

"21 квітня 2023 року Постановою КМУ № 367 було внесено зміни до Постанови КМУ №1081 "Про запровадження номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними замовленнями їхніх власників", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті.

"Тепер відповідно до законодавства під заборону потрапляють літери "Z" та "V", використання яких в індивідуальному номерному знаці має натяк на символіку воєнного російського вторгнення на територію України. Тобто, використання цих літер окремо, а також у словах написаних кирилицею замість "С", "С", "В", "Ф", - також наголошується в повідомленні.

Крім цього, ця заборона стосується також написів і зображень символіки комуністичного тоталітарного режиму, а також націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Також на номерних знаках не допускаються емблеми органів країни-агресора і збройних сил РФ: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту і ракетних сил стратегічного призначення.

Зазначається, що не йдеться про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів.

Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знака державної реєстрації транспортного засобу, що виготовляється за індивідуальним замовленням власника. Напис на ньому є унікальним і не може повторюватися.

"Тож якщо бажаний номерний знак уже було замовлено та виготовлено раніше, то власнику транспортного засобу доведеться вигадати іншу комбінацію", - наголошується в повідомленні.

 

 

Теги: #заборона #номерні_знаки

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