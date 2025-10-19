19 жовтня: Яке сьогодні свято, пам’ятні події та цікаві факти

19 жовтня 2025 року в Україні та світі відзначають День відповідальності людини, День обізнаності про ЛГБТ-центри, Всесвітній день гуманітарних дій, Всесвітній день кісток і суглобів, Всесвітній день боротьби з раком молочної залози, День працівників харчової промисловості.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Йоіла; святого мученика Уара; святого преподобного Івана.

День 1333 Російська агресія - Day 1333 Russian aggression

Всеукраїнський день відповідальності людини

Цей день присвячений підвищенню обізнаності громадян про права та обов'язки людини, а також про важливість відповідальності за свої дії. Це святкування спрямоване на підтримку та захист прав людини в Україні.

Всесвітній день гуманітарних дій

Цей день ставить перед собою цілі збільшення обізнаності про гуманітарні потреби, підтримка жертв війни та конфліктів, а також залучення громадськості до допомоги тим, хто потребує її. Це важливий день для звернення уваги на проблеми, з якими стикаються люди в зонах конфліктів, і для підтримки їхніх прав на безпеку та допомогу.

Всесвітній день дитячої кістки і суглобів

Цей день присвячений підвищенню обізнаності про проблеми, що стосуються кісток і суглобів у дітей, а також підтримці досліджень у цій сфері. Цей день створений для того, щоб нагадати про важливість раннього виявлення та лікування проблем з кістками та суглобами у дітей, що може допомогти запобігти серйозним захворюванням та покращити якість життя. Він також спрямований на підтримку сімей, які мають дітей з цими проблемами, надаючи їм необхідну інформацію та ресурси.

Всесвітній день боротьби з раком молочної залози

Цей день призначений для підвищення обізнаності про рак молочної залози, підтримки пацієнтів та просування наукових досліджень. Рак молочної залози є одним з найпоширеніших видів раку серед жінок у світі. Цей день спрямований на підвищення обізнаності про симптоми раку молочної залози, важливість раннього виявлення та можливості лікування.

День працівників харчової промисловості

Своє професійне свято є у робітників харчопрому України. Кожен рік третя неділя жовтня ознаменована проведенням Дня працівників харчової промисловості. Виникло це свято у 1966 році, в Україні затверджене серпневим указом очільника держави від 1995 року.

Забезпечення населення будь-якої країни продовольством неможливе без підприємств переробної промисловості та харчової галузі. Працівники цієї сфери постійно розроблюють нові види товарів, розширюють вибір, працюють над підвищенням якості, тим самим роблять свій внесок в економічний розвиток країни та добробут населення. В Україні харчова промисловість представлена більш ніж 40 різними галузями, а також тисячами підприємств різних форм власності та різних за чисельністю працівників. Вони виробляють приблизно 20% загального обсягу промислової продукції.

День обізнаності про ЛГБТ-центри

Щороку 19 жовтня у світі відзначається День обізнаності про ЛГБТ-центри (LGBT Center Awareness Day). Цей день присвячений ролі громадських центрів, які підтримують людей ЛГБТК+ спільноти, сприяють рівності, безпеці та прийняттю.

Свято започатковано організацією CenterLink: The Community of LGBTQ Centers, що об’єднує понад 300 ЛГБТ-центрів у 45 країнах. Його мета — визнати колосальний внесок цих центрів у зміцнення спільнот, освіту, психологічну підтримку, охорону здоров’я та розвиток рівних прав.

В Україні існують ЛГБТ+ центри та організації, які надають юридичну, психологічну та соціальну підтримку, а також проводять просвітницьку та правозахисну діяльність. Серед них є відомі, як Правозахисний ЛГБТ-центр "Наш світ" та мережа ком'юніті-центрів "Інсайт", які мають представництва в різних містах, включно з Києвом, Львовом, Чернівцями, Запоріжжям, Луцьком, Тернополем, Житомиром та Дніпром.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Петра Івановича Гузя (1895-1959), українського кобзаря. Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX, за даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 07.10.1898 р.;

90 років від дня народження Івана Олександровича Бабенка (1935-2013), українського живописця, графіка, плакатиста;

90 років від дня народження Вольфрама Бурґгардта (1935), українського поета, перекладача, літературознавця, редактора (Німеччина), сина поета Юрія Клена (Освальда Бурґгардта);

80 років від дня народження Володимира Івановича Кочергіна (1945-1991), українського поета, письменника.

Ще в цей день:

1918 - У Львові Українська Національна Рада Західноукраїнської Народної Республіки проголошує утворення Української держави на українських етнічних землях у складі Австро-Угорщини;

1943 - Альберт Шварц відкриває антибіотик стрептоміцин;

1947 - Починається масове (близько 150 тис. осіб) вивезення українців до Сибіру;

1956 - Польська об'єднана робітнича партія озброїла польських робітників у відповідь на просування на Варшаву окупаційних радянських військ під командуванням радянського маршала Костянтина Рокосовського, тоді номінального міністра оборони Польської Народної Республіки.

Церковне свято:

День пам’яті святого пророка Йоіла

Йоіл був одним з маловідомих пророків Старого Завіту, чия книга входить до складу Біблії. Його пророцтва містяться в однойменній книзі, яка складається з двох коротких книг. Йоіл -син Акіта, і його братом був пророк Амос. Йоіл пророкував під час вавилонського полону, коли юдеї були вигнані із Ізраїлю і жили в Вавилоні. Його пророцтва містяться в книзі Йоіла, яка складається з двох коротких книг.

Іменини:

Дмитро, Іван, Леонтій, Сергій, Фелікс

З прикмет цього дня:

Вітру немає — чекайте на похолодання; випав сніг — його буде дуже багато через 40 днів; захід сонця червоного кольору — прийде похолодання; холодна погода і випав сніг — весна буде пізньою.