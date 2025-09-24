Інтерфакс-Україна
Події
10:03 24.09.2025

За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

2 хв читати
За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили протиповітряної оборони минулої ночі знешкодили 126 із 152 ворожих БпЛА, що атакували територію України, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

“У ніч на 24 вересня (із 18.00 23 вересня) противник атакував 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ Криму, близько 80 із них – шахеди”, - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09.00 було збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Проте зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО минулої ночі склала 82,9%.

Як повідомлялося, позаминулої ночі окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони. Було зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 20 вересня, коли були знешкоджені 583 з 619 дронів та ракет, зафіксовані влучання на десяти локаціях і падіння уламків ще на десяти.

Найбільш масований удар окупанти завдали наразі 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.

Теги: #атака_бпла_рф #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:06 23.09.2025
США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

08:58 22.09.2025
Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

11:03 21.09.2025
ППО знешкодила вночі 33 з 54 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 8 локаціях

ППО знешкодила вночі 33 з 54 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 8 локаціях

18:42 20.09.2025
Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську ППО

Зеленський закликав партнерів України продовжувати зміцнювати українську ППО

10:26 20.09.2025
Наслідки масованої повітряної атаки РФ зафіксовані у трьох районах Київської області

Наслідки масованої повітряної атаки РФ зафіксовані у трьох районах Київської області

10:01 20.09.2025
ППО знешкодила вночі 583 з 619 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях

ППО знешкодила вночі 583 з 619 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях

09:08 20.09.2025
Одна людина загинула й 8 постраждали за добу внаслідок ворожих ударів у Чернігівській області

Одна людина загинула й 8 постраждали за добу внаслідок ворожих ударів у Чернігівській області

07:26 20.09.2025
Масована ракетно-дронова атака ворога зафіксована у трьох районах Київської області

Масована ракетно-дронова атака ворога зафіксована у трьох районах Київської області

16:31 19.09.2025
У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

01:25 19.09.2025
В Києві працює ППО, триває атака ударних БПЛА

В Києві працює ППО, триває атака ударних БПЛА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

ОСТАННЄ

У Донецькій області троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

Петиція про оновлення державного гімну України не набрала необхідних голосів

На Харківщині четверо мирних мешканців постраждали через ворожі обстріли протягом доби

У Харкові без світла залишаються близько 30 тисяч абонентів

Макрон висловив жаль з приводу смерті італійської кіноакторки Клаудії Кардинале

Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Рубіо планує зустрітись з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Макрон на Генасамблеї ООН: Уся Європа стикається з дестабілізацією з боку РФ

Під ворожим обстрілом 21 населений пункт Запорізької області, дві жертви та 15 постраждалих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА