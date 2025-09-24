За ніч знешкоджено 126 ворожих БпЛА, є влучання на семи локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили протиповітряної оборони минулої ночі знешкодили 126 із 152 ворожих БпЛА, що атакували територію України, зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях, повідомили Повітряні сили (ПС) Збройних сил України.

“У ніч на 24 вересня (із 18.00 23 вересня) противник атакував 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ Криму, близько 80 із них – шахеди”, - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09.00 було збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Проте зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО минулої ночі склала 82,9%.

Як повідомлялося, позаминулої ночі окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони. Було зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 20 вересня, коли були знешкоджені 583 з 619 дронів та ракет, зафіксовані влучання на десяти локаціях і падіння уламків ще на десяти.

Найбільш масований удар окупанти завдали наразі 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.