Інтерфакс-Україна
Події
09:01 09.07.2025

Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей

1 хв читати
Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей
Фото: НГУ

Протиповітряна оборона знешкодила 718 з 741 засобів повітряного нападу РФ, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені", - зазначено у повідомленні.

Вогневими засобами збито 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) , 415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ, сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито.

Загалом в ніч на 9 липня (із 20:00 8 липня) противник атакував 741 засобом повітряного нападу. Зокрема, 728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово – РФ.

Крім того, було запущено сім крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської області та Курської області – РФ, шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області – РФ.

Заззначається, що основний напрямок удару був спрямований на Волинь, зокрема, на Луцьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих – на 14 локаціях.

 

Теги: #пс_зсу #антирекорд #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:55 09.07.2025
Зеленський про обстріл в ніч на 9 липня: Це показова атака РФ, потрібні болючі санкції

Зеленський про обстріл в ніч на 9 липня: Це показова атака РФ, потрібні болючі санкції

04:19 08.07.2025
Внаслідок обстрілу передмістя Миколаєва поранено чоловіка, виникла пожежа – ОВА

Внаслідок обстрілу передмістя Миколаєва поранено чоловіка, виникла пожежа – ОВА

22:39 07.07.2025
На Сумщині внаслідок ворожого обстрілу Юнаківської громади загинув мирний мешканець

На Сумщині внаслідок ворожого обстрілу Юнаківської громади загинув мирний мешканець

09:27 07.07.2025
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 30 осіб, троє з яких діти

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали 30 осіб, троє з яких діти

09:14 07.07.2025
У Києві внаслідок атаки пошкоджена тепломережа великого діаметру

У Києві внаслідок атаки пошкоджена тепломережа великого діаметру

18:00 06.07.2025
На Донеччині в результаті обстрілів загинули 5 людей – ОВА

На Донеччині в результаті обстрілів загинули 5 людей – ОВА

09:47 06.07.2025
На Харківщині двоє загиблих і 11 постраждалих через ворожі обстріли протягом доби - Синєгубов

На Харківщині двоє загиблих і 11 постраждалих через ворожі обстріли протягом доби - Синєгубов

12:22 05.07.2025
Через ворожу атаку в Чернігівській області поранено листоношу

Через ворожу атаку в Чернігівській області поранено листоношу

22:06 04.07.2025
Вже 8 постраждалих у Кривому Розі – ОВА

Вже 8 постраждалих у Кривому Розі – ОВА

22:03 04.07.2025
В Запорізькій області поранений 54-річний чоловік – ОВА

В Запорізькій області поранений 54-річний чоловік – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Питання заміни міністра освіти розглядається, і Вітренко один із кандидатів - Бабак

Зеленський про обстріл в ніч на 9 липня: Це показова атака РФ, потрібні болючі санкції

Помер композитор Ігор Поклад

Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 121 одиницю спецтехніки - Генштаб

Зеленський підписав укази про синхронізацію українських санкцій із 15-м, 16-м та 17-м пакетами ЄС

ОСТАННЄ

Питання заміни міністра освіти розглядається, і Вітренко один із кандидатів - Бабак

На Київщині двоє постраждалих від ворожого обстрілу, на підприємстві горіли палети – обладміністрація

Конкурсна комісія опублікувала документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу на посаду директора БЕБ

На посаду нового міністра освіти розглядають кандидатуру заступника Андрія Вітренка - Совсун

Помер композитор Ігор Поклад

Унаслідок ворожої атаки пошкоджений столярний цех та господарські будівлі на Житомирщині

Через російські обстріли 17 постраждалих і одна жертва на Херсонщині

Близько 50 БпЛА та 5 ракет знаходилися в повітрі Волинської області

У Херсоні двоє постраждалих через атаку дронів

На Хмельниччині через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА