09:40 23.09.2025

Окупанти атакували вночі 3 ракетами і 115 дронами, ППО знешкодила 103 дрони

Українська протиповітряна оборона під час масованої комбінованої атаки минулої ночі збила та подавила 103 ударних БпЛА, проте зафіксовані влучання трьох ракет та 12 ворожих дронів на шести локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - повідомляється в телеграм-каналі Повітряних сил у вівторок вранці.

Загалом у ніч на 23 вересня (із 21.00 22 вересня) противник атакував Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115-ма ударними БпЛА. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО склала 87,2%, зокрема, по збиттю БпЛА – 89,6%.

Попередній масований удар РФ завдала по Україні в ніч на 20 вересня, коли були знешкоджені 583 з 619 дронів та ракет, зафіксовані влучання на десяти локаціях і падіння уламків ще на десяти.

Найбільш масований удар окупанти завдали наразі 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО збило та подавило 751 повітряну ціль. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на восьми.

Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли було знешкоджено 718 дронів та ракет з 729 випущених окупантами, що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.

 

