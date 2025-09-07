Інтерфакс-Україна
Події
09:05 07.09.2025

Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 7 вересня (із 17.00 6 вересня) завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, повідомило командування Повітряних Сил у телеграм-каналі.

Зокрема ворог задіяв для атаки: 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму; 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. – рф.; 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль: 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 4 крилаті ракети Іскандер-К", - повідомляє командування ПС.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Як свідчать дані Повітряних сил Збройних сил України, попереднім рекордом була ніч на 9 липня, коли окупанти випустили по Україні 728 дронів та 13 ракет, з них було знешкоджено 711 дронів та сім ракет

 

Теги: #війна #ракети #збиття #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:40 07.09.2025
Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

07:35 07.09.2025
Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

06:37 07.09.2025
Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області – ОВА

Одна людина постраждала внаслідок атаки російських БпЛА у Київській області – ОВА

06:11 07.09.2025
Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

Двоє загиблих, з них одна дитина внаслідок атаки ворожих дронів - Кличко

05:52 07.09.2025
Житлова забудова та цивільна інфраструктура Одеси постраждала внаслідок масованої атаки ворожих дронів - ОВА

Житлова забудова та цивільна інфраструктура Одеси постраждала внаслідок масованої атаки ворожих дронів - ОВА

05:24 07.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої дронової атаки на Київ зросла до одинадцяти - Кличко

Кількість постраждалих внаслідок ворожої дронової атаки на Київ зросла до одинадцяти - Кличко

22:17 06.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 129 ворожих атак - Генштаб

10:55 06.09.2025
Росія затягує війну, намагається зробити з дипломатії фарс - Зеленський

Росія затягує війну, намагається зробити з дипломатії фарс - Зеленський

03:36 06.09.2025
МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

МЗС: підтримка України у війні з РФ є інвестицією в глобальну безпеку та справедливість

00:17 06.09.2025
Трамп: війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну

Трамп: війна в Україні завершиться, або доведеться заплатити страшну ціну

ВАЖЛИВЕ

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Сили безпілотних систем уразили нафтоперекачувальну станцію в Брянській області РФ

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Пожежа урядової будівлі в Печерському районі внаслідок влучання уламків БпЛА

Посилення відповідальності військових за непокору виключено з проєкту закону в результаті консультацій Міноборони й комітетів ВР

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 170 бойових зіткнень

Маршрути поїздів змінено, будуть затримки у русі через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої атаки - Укрзалізниця

Одна людина загинула і четверо постраждали внаслідок нічної комбінованої атаки ворога у Дніпропетровській області

Свириденко відреагувала на ураження будівлі Кабінету міністрів внаслідок ворожої атаки

Одна людина загинула внаслідок ворожого удару КАБами в Запорізькій оласті

Кількість постраждалих від комбінованої нічної атаки на Київ зросла до 18

Міст через Дніпро у Кременчуці пошкоджено внаслідок нічної атаки росіян

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

7 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Троє постраждалих внаслідок комбінованої ракетно-дронової атаки по Кривому Рогу – МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА