Захисники України в ніч на 7 вересня знищили або подавили 751 з 818 засобів повітряного нападу росіян

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Противник у ніч на 7 вересня (із 17.00 6 вересня) завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, повідомило командування Повітряних Сил у телеграм-каналі.

Зокрема ворог задіяв для атаки: 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму; 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. – рф.; 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 751 повітряну ціль: 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 4 крилаті ракети Іскандер-К", - повідомляє командування ПС.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Як свідчать дані Повітряних сил Збройних сил України, попереднім рекордом була ніч на 9 липня, коли окупанти випустили по Україні 728 дронів та 13 ракет, з них було знешкоджено 711 дронів та сім ракет