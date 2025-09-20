ППО знешкодила вночі 583 з 619 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях

Українські сили протиповітряної оборони під час масованої комбінованої атаки минулої ночі збили та подавили 583 цілі, проте зафіксовані влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на десяти локаціях, падіння збитих або уламків на десяти локаціях.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Телеграмі, всього в ніч на 20 вересня противник атакував 619 засобами повітряного нападу: 579 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллєрово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ; 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Єйська – РФ, ТОТ Криму; 32 крилаті ракети Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. - РФ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 583 повітряні цілі: 552 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 2 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23; 29 крилатих ракет Х-101. Зафіксовано влучання балістичних, крилатих ракет та 23 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 10 локаціях”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО склала 94,2%, в тому числі по збиттю БпЛА – 95,3%, балістичних ракет – 25%, крилатих ракет – 71,9%.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“В ході атаки противник застосував уже традиційну тактику – одночасний удар по визначених об’єктах великою кількістю ракет і БпЛА різних типів. Під час повітряного удару, по крилатих ракетах противника ефективно відпрацювала тактична авіація, зокрема винищувачі F-16. Західна зброя вкотре доводить свою ефективність на полі бою. Дякуємо партнерам за уже надану допомогу і очікуємо на подальше посилення України в повітряному просторі, як наземними системами ППО, так і авіаційною компонентою”, - наголосили у Повітряних силах.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Попередній масований удар РФ завдала по Україні 10 вересня, коли були знешкоджені 413 з 458 дронів та ракет, зафіксовані влучання на 17 локаціях, 8 БпЛА вийшли за кордон із Польщею.

Найбільш масований удар окупанти завдали 7 вересня із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного базування. Загалом, під час удару, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 818 засобів повітряного нападу росіян, ППО біло збито/подавлено 751 повітряну ціль: 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів; 4 крилаті ракети Іскандер-К. Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.