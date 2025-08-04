НАБУ і САП повідомили про підозру шістьом причетним до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ, зокрема Гайдаю

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру викритим напередодні учасникам організованої злочинної групи, причетної до корупційної схеми при закупівлі БПЛА та РЕБ.

Як повідомляє пресслужба НАБУ в понеділок, серед підозрюваних: колишній голова Луганської обласної державної адміністрації – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України; народний депутат України – ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України; начальник міської військової адміністрації – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України; командир військової частини Національної гвардії України – ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України; фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України; директорка підприємства-виробника БПЛА – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Бенефіціару та директорці підприємства-виробника БПЛА також додатково інкриміновано перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

"За версією слідства, вони за грошову винагороду оформлювали на роботу осіб та забезпечували їм бронювання, фактично блокуючи можливість їх мобілізації до лав ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

За погодженням генерального прокурора до суду направлено клопотання про обрання підозрюваному народному депутату запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 30 млн грн. Також до суду направлені клопотання про обрання запобіжних заходів іншим фігурантам справи.

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду в розмірі 30% від суми контракту.

Також викрита схема заволодіння грошовими коштами при закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько $80 тис. вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їхній "відкат".

Імена фігурантів не називались. За даними ЗМІ, йдеться про народного депутата від "Слуг народу" Олексія Кузнєцова. Це фактично визнав голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, повідомивши, що членство Кузнєцова у фракції на час розслідування буде призупинено.

За даними ЗМІ, до схеми за участі Кузнєцова причетний екс-очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова Мукачівської РДА).

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вже відсторонив фігурантів з посад, розпочато службове розслідування.