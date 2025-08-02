20:25 02.08.2025
Кабмін направить подання на звільнення голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая у справі з викриттям масштабної корупції — Свириденко
Кабінет Міністрів України протягом сьогоднішнього засідання направить президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.
Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
"За пів години відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Зокрема Уряд направить Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.", — зазначила Свириденко.