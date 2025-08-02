Інтерфакс-Україна
Події
20:25 02.08.2025

Кабмін направить подання на звільнення голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая у справі з викриттям масштабної корупції — Свириденко

1 хв читати
Кабмін направить подання на звільнення голови Мукачівської РДА Сергія Гайдая у справі з викриттям масштабної корупції — Свириденко

Кабінет Міністрів України протягом сьогоднішнього засідання направить президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

"За пів години відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Зокрема Уряд направить Президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.", — зазначила Свириденко.

 

Теги: #сап #скандал #набу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:20 02.08.2025
Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА — Свириденко

Кабмін погодив звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської РДА — Свириденко

21:07 02.08.2025
Зеленський: У Нацгвардії триває службове розслідування, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади

Зеленський: У Нацгвардії триває службове розслідування, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади

19:38 02.08.2025
Слуга Народу" розглядає питання виключення Кузнєцова з партії — заява

Слуга Народу" розглядає питання виключення Кузнєцова з партії — заява

22:00 01.08.2025
Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

11:43 01.08.2025
САП просить стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, якими користується подружжя столичних суддів

САП просить стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, якими користується подружжя столичних суддів

11:08 01.08.2025
ВАКС надав дозвіл на спецрозслідування щодо власниці компаній-постачальниць у справі "золотих яєць" Міноборони

ВАКС надав дозвіл на спецрозслідування щодо власниці компаній-постачальниць у справі "золотих яєць" Міноборони

22:22 31.07.2025
Посли G7 в Україні вітають відновлення незалежності НАБУ і САП

Посли G7 в Україні вітають відновлення незалежності НАБУ і САП

18:16 31.07.2025
Закон про повернення повноважень НАБУ/САП набере чинності 1 серпня

Закон про повернення повноважень НАБУ/САП набере чинності 1 серпня

12:25 19.06.2025
Львів'янин із СМА Гусаков відкидає звинувачення в можливому шахрайстві із зібраними на лікування коштами

Львів'янин із СМА Гусаков відкидає звинувачення в можливому шахрайстві із зібраними на лікування коштами

12:49 31.05.2025
Видавництво КСД знищить наклад книги Софі Ларк і розторгне договір на всі 6 книг серії через романтизацію РФ

Видавництво КСД знищить наклад книги Софі Ларк і розторгне договір на всі 6 книг серії через романтизацію РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: У Нацгвардії триває службове розслідування, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади

НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

Удар російського БпЛА забрав життя дитини на Сумщині

НАБУ і САП про викриття нардепа й чиновників на хабарі: відкати сягали 30%

Вторинні санкції припинять здатність РФ фінансувати війну – посол США при НАТО

ОСТАННЄ

Зеленський: Росія затягує війну, отже, буде отримувати справедливі відповіді

Свириденко: Уряд запускає спрощений механізм для швидшого відновлення пошкодженого житла

Росіяни вдарили по Херсону керованими авіабомбами, пошкоджено автомобільний міст і житлові будинки

Нікопольщина зазнала обстрілів з артилерії та FPV-дронів, пошкоджено промисловий об’єкт і житлові будинки

НАБУ/САП: Організована злочинна група за участю нардепа діяла у 2024-2025 рр., чотирьох осіб затримано

НАБУ і САП доповіли Зеленському про викриття масштабної корупції при закупівлі дронів і РЕБ за участю нардепа

Удар російського БпЛА забрав життя дитини на Сумщині

НАБУ і САП про викриття нардепа й чиновників на хабарі: відкати сягали 30%

Командувач Нацгвардії вже відсторонив фігурантів гучної справи

Розвідка Британії: Росія намагається оточити Покровськ, мета - перерізати логістику ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА