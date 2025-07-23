У Раді підготували законопроєкт для скасування скандального закону про НАБУ/САП

У Верховній Раді підготували законопроєкт, який скасовує обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), запроваджені прийнятим парламентом та підписаним президентом законом від 22 липня, повідомила народна депутатка Інна Совсун (фракція "Голос").

"Єдиний швидкий спосіб відкотити ситуацію — це ухвалити новий законопроєкт — який скасує всі ганебні зміни №12414. За ніч моя команда його підготувала. Сьогодні вранці ми вже відправили його на підпис іншим депутатам і депутаткам: Картка документа 1947711. Реєстраційний номер 170768. Проєкт Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про прокуратуру" щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення", - написала Совсун.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні у вівторок 263 голосами підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність НАБУ та САП. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук одразу підписав закон та направив його на підпис президенту України Володимиру Зеленському, тоді як за звичайної практики це відбувається після розгляду блокуючих постанов, які вносять опоненти.

Низка політиків та громадських діячів, а також представники Європейської комісії виступили категорично проти цього законопроєкту та закликали Зеленського ветувати його. У Києві, Львові, Дніпрі та Рівному у вівторок пройшли акції протесту проти законопроєкту.

Пізніше Зеленський підписав цей закон. Закон було опубліковано в парламентському виданні "Голос України" 22 липня. Він набуває чинності в день, наступний за публікацією, тобто 23 липня.

Наразі народні депутати ініціюють збір підписів та підготовку конституційного подання до Конституційного суду України щодо закону про звуження повноважень НАБУ та САП.