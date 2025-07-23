Інтерфакс-Україна
Події
09:51 23.07.2025

Закон щодо НАБУ/САП набув чинності: опублікований у парламентській газеті 22 липня

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Закон щодо НАБУ/САП набув чинності: опублікований у парламентській газеті 22 липня

Закон, що обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), опублікований у парламентському виданні "Голос України" 22 липня.

Він набуває чинності в день, наступний за публікацією, тобто 23 липня.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла в цілому 22 липня закон "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин під час дії воєнного стану". В той же день президент України Володимир Зеленський його підписав і документ був опублікований в "Голосі України".

 

Теги: #голос_україни #набу #сап #закон #набу_сап

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