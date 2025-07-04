Трамп не задоволений розмовою з Путіним про війну в Україні: Я не бачу жодного прогресу

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований результатами розмови з Володимиром Путіним про війну в Україні і заявляє про відсутність прогресу в її припиненні.

"У нас була досить довга телефонна розмова. Ми говорили про багато речей, в тому числі про Іран. І ми також говорили про, як ви знаєте, війну з Україною. І я не в захваті від цього. Мені це не подобається", - сказав Трамп журналістам у ніч на п'ятницю на летовищі після повернення у Вашингтон.

На запитання, чи відсуває він після цієї розмови прогрес у справі "угоди по Україні", президент США відповів: "Ні, я не бачу ніякого прогресу в цій справі взагалі".

Пізніше він підтвердив, що "дуже розчарований розмовою, яку я мав сьогодні з президентом Путіним". "Я просто кажу, що не думаю, що він прагне зупинитися, і це дуже погано", - констатував Трамп.

При цьому він вкотре назвав російсько-українську війну "війною Байдена", його попередника на посту президента США, і висловив переконання, що "цього б не сталося, якби я був президентом". "Тож, знаєте, з одного боку, мені довелося занадто втрутитися, бо це війна Байдена, і я застряг посеред неї, так само, як і з імміграцією та багатьма іншими речами, які вони зіпсували. Але я не був задоволений розмовою", - резюмував Трамп.

Як повідомлялося, в Кремлі повідомляли, що Путін в телефонній розмові з Трампом в четвер заявив, що РФ "не відступить від своїх цілей, пов'язаних з усуненням першопричин української кризи", при цьому "наголосив на готовності російської сторони продовжити переговорний процес". Сторони не торкалися теми припинення поставок американської зброї в Україну. Розмова тривала близько години.

Пізніше Трамп повідомив журналістам, що постачання зброї Україні триває.