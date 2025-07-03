Путін знов заявив Трампу, що РФ не відступить від своїх цілей у війні з Україною

Володимир Путін в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у четвер заявив, що РФ "не відступить від своїх цілей, пов'язаних з усуненням першопричин української кризи", заявили в Кремлі.

Путін і Трамп під час розмови не торкалися теми припинення поставок американської зброї в Україну.

Трамп запитував Путіна про завершення бойових дій, а Путін "наголосив на готовності російської сторони продовжити переговорний процес"

За повідомленням Кремля, "чергова розмова президентів РФ і США" тривала приблизно годину.