Інтерфакс-Україна
Політика
19:36 03.07.2025

Путін знов заявив Трампу, що РФ не відступить від своїх цілей у війні з Україною

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Володимир Путін в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у четвер заявив, що РФ "не відступить від своїх цілей, пов'язаних з усуненням першопричин української кризи", заявили в Кремлі.

Путін і Трамп під час розмови не торкалися теми припинення поставок американської зброї в Україну.

Трамп запитував Путіна про завершення бойових дій, а Путін "наголосив на готовності російської сторони продовжити переговорний процес"

За повідомленням Кремля, "чергова розмова президентів РФ і США" тривала приблизно годину.

Теги: #україна #путін #трамп #рф

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