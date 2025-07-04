Трамп стверджує, що постачання Україні зброї зі США триває, – ЗМІ

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Президент США Дональд Трамп заявив, що постачання зброї Україні триває. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс, повідомляє Fox News.

"Ми не зупиняли, ми надаємо зброю. Однак ми дали так багато зброї… і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, даючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе", - заявив Трамп.

Про це він сказав у відповідь на питання ЗМІ щодо розмови у четвер з Володимиром Путіним.

За словами Трампа, під час розмови з Путіним не було досягнуто прогресу щодо припинення вогню в Україні. Трамп зазначив, що незадоволений позицією Путіна щодо угоди з Україною.