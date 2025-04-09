Інтерфакс-Україна

Події

16:26 09.04.2025

Полонений громадянин Китаю вступив до армії РФ через посередника в КНР і заплатив 300 тис. рублів

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Громадянин Китаю, взятий у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки (Донецька обл.) вступив до армії РФ через посередника в КНР та заплатив за це 300 тис. рублів, офіційно він виїхав з країни як турист, повідомило видання "Українська правда" з посиланням на відділ комунікацій ОТУ "Луганськ".

"Громадянин Китаю, взятий у полон українськими військовими під час боїв біля Білогорівки, розповів, що вступив до армії РФ через посередника в КНР, заплативши за це 300 тис. рублів Його мотивували обіцянки російського громадянства, а військову підготовку він проходив на окупованій Луганщині – без перекладача, жестами й через телефон", - йдеться у повідомленні УП на сайті у середу.

Зазначається, що під час боїв у районі Білогорівки бійці 81-ї окремої механізованої бригади взяли в полон трьох військовослужбовців противника. Серед них виявився громадянин Китайської Народної Республіки. Його затримали під час бойових дій, коли штурмова група противника, опинившись під вогневим тиском внаслідок дій українських воїнів, зокрема операторів БПЛА, ухвалила рішення здатися.

За словами самого полоненого, до російської армії він долучився через посередника в КНР, сплативши 300 тисяч рублів за можливість вступити до лав збройних сил РФ.

Він повідомив, що проходив підготовку на тимчасово окупованій території Луганської області у складі групи, сформованої з громадян Китайської Народної Республіки. Підготовка включала базові військові навички та проводилась без перекладача – із застосуванням жестів і мобільного перекладача.

За його словами, основною мотивацією було бажання стати військовослужбовцем та отримати громадянство Російської Федерації. Також він зазначив, що деякі учасники групи мали проблеми із законом у КНР.

"Наразі вказаний громадянин співпрацює зі слідчими органами. Його особу та громадянство підтверджено. За його словами, родина знала про наміри поїхати до РФ, однак офіційно він виїхав як турист", - зазначається у повідомленні.

Також у відділі комунікацій ОТУ "Луганськ" наголосив, що Україна суворо дотримується положень Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими. Із полоненим громадянином КНР проводяться всі необхідні слідчі та процесуальні дії.

Як повідомлялося, 8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон у Донецькій області двох громадян КНР, які воювали в складі армії РФ. За його словами, у взятих у полон китайців були документи і навіть банківські картки. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати. При цьому він повідомив, що українські військові вступили в бій з шістьма китайськими і лише двоє з них опинилися в полоні.

У 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді повідомили, що це їх бійці днями взяли в полон двох громадян КНР. Проєкт "Хочу жить" зазначив, що повідомлення про китайських найманців у ЗС РФ надходили і раніше, але в полон вони потрапили вперше.

Міністерство закордонних справ КНР повідомило, що перевіряє інформацію щодо потрапляння китайських громадян, які воювали в лавах російської окупаційної армії, в полон в Україні, і стверджує, що китайський уряд завжди просив своїх громадян уникати участі у війнах. 

Теги: #війна #громадянин #плата #кнр

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