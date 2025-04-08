Двох громадян КНР взяли в полон воїни 81 ОАеМБр

в зоні бойових дій, зі зброєю в руках, у складі підрозділу російських окупаційних військ.

"Наразі з полоненими проводяться всі необхідні процесуальні дії українськими правоохоронними органами. Десантники 81 оаембр продовжують успішно знищувати загарбників та всіх, хто їм допомагає!", - сказано в повідомленні у Facebook.

8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. За його словами, у взятих у полон китайців були документи і навіть банківські картки. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю для пояснень щодо інформації про участь громадян КНР у бойових діях на боці Росії.

Проєкт "Хочу жить" зазначив, що повідомлення про китайських найманців у ЗС РФ надходили і раніше, але в полон вони потрапили вперше.

"Таким чином громадяни КНР поповнили і так довгий список "інтернаціоналу Путіна", що перебуває в українському полоні: від Куби до КНДР, від Казахстану до Гамбії. Усього 27 країн та невизнаних територій", - сказано в повідомленні.

Джерело:https://www.facebook.com/share/r/1Be4gP4QFr/?mibextid=wwXIfr