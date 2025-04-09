Інтерфакс-Україна

Події

11:55 09.04.2025

В МЗС КНР перевіряють інформацію про потрапляння своїх громадян в полон в Україні

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Міністерство закордонних справ КНР повідомило, що перевіряє інформацію щодо потрапляння китайських громадян, які воювали в лавах російської окупаційної армії, в полон в Україні, і стверджує, що китайський уряд завжди просив своїх громадян уникати участі у війнах.

"Китайська сторона перевіряє відповідну інформацію з українською стороною", - заявив речник МЗС КНР Лін Цзянь на брифінгу у середу, додавши, що не має інформації, чи відбулася вже комунікація між обома сторонами з цього приводу.

При цьому він додав, що китайський уряд завжди просив своїх громадян уникати зон бойових дій і участі у війнах. "Китайський уряд завжди просив своїх громадян триматися подалі від зон збройних конфліктів і уникати участі у збройних конфліктах у будь-якій формі, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої зі сторін", - сказав речник китайського зовнішньополітичного відомства.

Він також назвав "безпідставною" заяву президента України Володимира Зеленського щодо участі більшої кількості громадян КНР у війні проти України у лавах окупаційної армії РФ.

"Такі заяви не мають під собою жодних підстав. Насправді, позиція Китаю щодо української кризи дуже чітка і широко визнана міжнародним співтовариством. Українській стороні потрібно правильно оцінювати зусилля і конструктивну роль Китаю в політичному врегулюванні української кризи", - сказав Лін Цзянь.

За його словами, КНР "віддані припиненню конфлікту і сприянню мирним переговорам".

Як повідомлялося, 8 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон у Донецькій області двох громадян КНР, які воювали в складі армії РФ. За його словами, у взятих у полон китайців були документи і навіть банківські картки. Зеленський доручив міністру закордонних справ негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати. При цьому він повідомив, що українські військові вступили в бій з шістьма китайськими і лише двоє з них опинилися в полоні.

У 81-й окремій аеромобільній Слобожанській бригаді повідомили, що це їх бійці днями взяли в полон двох громадян КНР. Проєкт "Хочу жить" зазначив, що повідомлення про китайських найманців у ЗС РФ надходили і раніше, але в полон вони потрапили вперше.

Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного у справах КНР для пояснень щодо інформації про участь громадян КНР у бойових діях на боці РФ.

 

Теги: #військові #кнр

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