Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну

Фото: https://www.president.gov.ua/

Збройні сили України взяли в полон на території України двох громадян КНР, які воювали в лавах окупантів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Це відбулося на території України – на Донеччині. Є документи цих полонених, банківські картки, особисті дані", - написав Зеленський в Телеграм у вівторок.

За його словами, "маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше, ніж двоє" і українська сторона чекатиме на відповідну реакцію китайської сторони.

"Зараз зʼясовуємо всі факти. Працюють розвідка, СБУ, відповідні підрозділи Збройних сил. Я доручив міністру закордонних справ України негайно звʼязатися з Пекіном і зʼясувати, як Китай збирається на це реагувати", - написав голова Української держави.

Він повідомив, що полонені перебувають у Службі безпеки України, тривають слідчі та оперативні дії.

"Залучення Росією ще й прямо чи опосередковано Китаю в цю війну у Європі – це чіткий сигнал, що Путін збирається робити що завгодно, окрім завершення війни. Він шукає, як воювати далі. На це точно потрібна реакція. Реакція Сполучених Штатів, Європи та всіх у світі, хто хоче, щоб був мир", - додав Зеленський.

Як повідомляється на сайті глави держави, він уточнив, що українські військові вступили в бій з шістьма китайськими і лише двоє з них опинилися в полоні. "В бій вступили українці на Донеччині – Тарасівка й Білогорівка – із шістьма китайськими військовими. Двоє в полоні", – сказав глава держави.

"Це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Це ще одна після Ірану та військових Північної Кореї. Але є різниця: північні корейці на Курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. Думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами", – наголосив Зеленьский.