Інформація про захоплення росіянами Суджі станом на зараз не відповідає дійсності – Коваленко

Очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко спростував інформацію про захоплення росіянами Суджі (Курська обл.).

"Бої на Курщині наразі тривають, бої в напрямку Суджі також тривають. Інформація про захоплення росіянами Суджі станом на зараз не відповідає дійсності", - написав він у соцмережі Х.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів.

Як повідомив DeepState, на околицях Суджі тривають бої. За даними ресурсу, ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Аналітики зазначають, що мережею, зокрема в телеграм-каналах, після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід українських військ з Суджі, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від росіян в центрі Суджі.

Речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону в середу зазначив, що, намагаючись витіснити українські підрозділи з Курської області, російські війська проводять штурмові дії в Сумській області, але не мають успіху.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 10 березня сказав, що ситуація в Курській області РФ лишається під контролем українських Сил оборони.