ЗСУ виконують завдання у Курській області, командування ставить завдання максимально зберігати життя – Зеленський

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Українське військове командування виконує завдання максимально зберігати життя українських військовослужбовців у Курській області РФ, повідомив президент Володимир Зеленський, не уточнивши деталі поточної ситуації на цій ділянці фронту.

"Наші війська на території Курської області виконують свої завдання. Росія намагаеться максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що має робити -: зберігає максимум життів наших воїнів", - сказав Зеленський журналістам в середу в Києві.

При цьому президент підкреслив неохідність готуватися до сильного інформаційного тиску з боку РФ найближчим часом.

"Вони (РФ – ІФ-У) будуть робити залякування. Я думаю, будуть різні, і ядерного характеру теж. Треба розуміти: це зрозуміла методичка дій Російської Федерації перед будь-яким форматом дипломатії. На це треба тверезо дивитися й реагувати на реальні загрози", - додав Зеленський.