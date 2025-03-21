Інтерфакс-Україна

Події

09:17 21.03.2025

Генштаб ЗСУ спростовує звинувачення в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа"

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Генштаб ЗСУ спростовує звинувачення в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа"

Генеральний штаб ЗСУ спростовує звинувачення з боку ворога, що нібито українські сили обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" на російській Курщині.

"Російська федерація нарощує дискредитаційну кампанію проти України. Так, ворог звинуватив наші Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні", - йдеться у заяві Генштабу ЗСУ у п’ятницю.

Зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона зазнала бомбардувань керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

"Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією - обстріляв цей об’єкт з артилерії", - зазначає Генштаб.

Він також додає, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту, наголосили в Генштабі.

Теги: #генштаб_зсу #суджа #спростування

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