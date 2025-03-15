Інтерфакс-Україна

Події

08:53 15.03.2025

Генштаб ЗСУ підтвердив залишення Суджі

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Генштаб ЗСУ підтвердив залишення Суджі
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони України залишили райцентр Суджа в Курській області та відійшли ближче до російсько-українського кордону, це випливає з карти Курського напрямку, яку опублікував зранку у суботу Генеральний штаб ЗСУ.

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"На Курському напрямку минулої доби відбулося 20 боєзіткнень. Ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинув 28 керованих бомб, здійснив 232 артилерійські обстріли, зокрема три - з реактивних систем залпового вогню", – йдеться в інформації станом на 8:00.

Днем раніше Генштаб повідомляв про відбиття на Курщині 22 атак та завдані ворогом 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також 203 артилерійських обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

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Згідно із оновленою картою, під контролем ЗСУ на напрямку Суджі залишаються н.п. Олешня та Гоголівка га відстані до 5-6 км від кордону, тоді як Рубанщина вже ні. Основні удари російський військ зосереджені саме на цьому напрямку та з боку Курилівку в напрямку кордону.

Площа виступу південніше, в напрямку на Гуєво, залишається такою самою, як і у попередні дні, як й невеликого вклинення північніше біля Ніколаєво-Дарьїно, де Генштаб також повідомив про удари ворога.

Як повідомлялося, напередодні президент США Дональд Трамп двічі стверджував, що частина українських військ начебто потрапила в оточення на Курщині, але Генштаб ЗСУ спростував цю інформацію та заявив, що її створюють росіяни заради політичних цілей і тиску на Україну і партнерів.

"Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються. Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї", - було сказано у повідомленні біля 17:00 у четвер.

Теги: #генштаб_зсу #суджа #зведення

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