Повідомлення про нібито оточення противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності - Генштаб

Повідомлення про нібито оточення противником українських підрозділів у Курській області не відповідають дійсності, їх створюють росіяни заради політичних цілей і тиску на Україну і партнерів, заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Ситуація за добу суттєвих змін не зазнала. Бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються. Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї", - сказано у повідомленні в Telegram.

У Генштабі зазначають, що від початку поточної доби на курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень, "загроза оточення наших підрозділів відсутня".

Видання The Guardian у п'ятницю з посиланням на військових аналітиків та українські джерела також повідомило, що заяви президента США Дональда Трампа про масове оточення українських військ у Курській області РФ не відповідають дійсності. Зокрема військовий аналітик Фонду Карнегі Майкл Кофман назвав заяви про масове оточення українських військ "вигадкою".

Видання пише, що Трамп заявив, що "в цей самий момент тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими", очевидно, ґрунтуючись на інформації, наданій йому Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, Трамп повідомив, що провів у четвер розмову з Путіним, за підсумками якої заявив про шанси на завершення війни. При цьому він стверджує, що зараз в російському оточенні перебувають тисячі українських військових і він попросив Путіна зберегти їхні життя.

"Саме в цей момент тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому та вразливому стані. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог!", - додав Трамп.

Пізніше Білий дім уточнив, що з Путіним говорив не сам Трамп, а його спецпосланник Стів Віткофф, який у четвер перебував з візитом у Москві.

Кілька попередніх днів поспіль Генеральний штаб Збройних сил України на щоденних картах показував втрати українських позицій, здебільшого у Курській області. Але карта, опублікована в п'ятницю зранку, відповідала карті, опублікованій вранці в четвер за виключенням кількох додаткових російських напрямків ударів.