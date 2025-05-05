Інтерфакс-Україна
Події
18:35 05.05.2025

Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

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Повітряні сили уразили пункт управління ворожими БпЛА на Курщині – Генштаб ЗСУ

Повітряні Сили Збройних Сил України 4 травня завдали успішного удару по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

"На цьому пункті базувалися екіпажі безпілотних розвідувальних та ударних дронів. В результаті удару ліквідовано до 20 окупантів та знищено їхню техніку", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, пункт в Тьоткіно на Курщині з 2022 року використовувався як школа БПЛА.

"Там вчили росіян спочатку на мавіках, потім працювати скидами, в тому числі по нашим мирним жителям, потім FPV. Ну а зараз там був пункт управління російськими БПЛА, які здійснювали атаки на Сумщину. Ключове – був", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

Теги: #курська_область #генштаб

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