Інтерфакс-Україна
Події
16:21 24.05.2025

Генштаб ЗСУ: на Курщині відбито 11 атак ворога, п'ять боїв ще тривають

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Генштаб ЗСУ: на Курщині відбито 11 атак ворога, п'ять боїв ще тривають

Підрозділи Збройних сил України продовжують операцію у Курські області – минулої доби та станом на 16:00 вони відбили 11 атак ворога, наразі п'ять боїв ще тривають, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На курському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом цієї доби відбили 11 атак російських загарбників, ще п’ять боєзіткнень продовжуються", - йдеться у зведенні Генштабу у телеграмі у суботу.

Повідомляється, що противник завдав 8 авіаційних ударів, скинувши при цьому дев’ять КАБ, здійснив 62 обстріли, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

Теги: #курська_область #фронт #генштаб

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