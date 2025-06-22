Інтерфакс-Україна
Події
10:03 22.06.2025

Сирський повідомив про просування ЗСУ в Юнаківці та контроль над близько 90 кв. км Глушковського району Курської області

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Сирський повідомив про просування ЗСУ в Юнаківці та контроль над близько 90 кв. км Глушковського району Курської області
Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Українські воїни за тиждень просунулися від 200 до 700 метрів у Юнаківці (Сумська область); на сьогодні ЗСУ контролюють близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області рф, повідомив головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський.

Під час зустрічі з журналістами в суботу Сирський зазначив, що противник веде штурмові дії для створення так званої "буферної зони" у прикордонних районах Сумської області, зосереджуючи зусилля на захопленні Юнаківки та покращенні тактичного положення в районах Андріївки й Олексіївки.

Водночас Сили оборони відновили контроль над Андріївкою та загалом стабілізували ситуацію на лінії Кіндратівка – Юнаківка.

"Ворог веде там наступальні дії, які на даний час зупинені по рубежу Кіндратівка, Андріївка, Яблунівка, Юнаківка, і далі ця лінія виходить на державний кордон та частково переходить на територію РФ. Ситуація там стабілізована. За цей час ми відбили і повернули під контроль Андріївку, а в Юнаківці просунулися за тиждень від 200 до 700 метрів", - сказав головком.

Він наголосив, що українським угрупованням військ на цьому напрямку керує бригадний генерал Олег Апостол, який нещодавно був призначений на посаду командувача Десантно-штурмових військ. За словами Сирського, Апостол "керує достатньо вдало".

"Ми контролюємо близько 90 квадратних кілометрів території Глушковського району Курської області рф, і це наші упереджувальні дії у відповідь на можливий наступ противника", - заявив генерал.

Як повідомив Сирський, зараз близько 10 тисяч російських військових ведуть бойові дії саме в Глушковському районі, тобто безпосередньо на російській території.

14 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ відновили контроль над Андріївкою у Хотінській громаді на Сумщині. Перед тим, наприкінці травня президент заявив, що російські війська зосередили 50 тисяч своїх військових на Сумському напрямку, щоб спробувати створити на території регіону "буферну зону". До того, наприкінці березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що навесні росія знову планує наступ на Сумську й Харківську області.

Теги: #зсу #курська_область #сирський #сумська_область

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