ССО повідомляють про знищення взводу КНДР у ближньому бою в Курській області

Воїни 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України провели спеціальні дії проти регулярних військ Північної Кореї у Курській області РФ і знищили 25 північнокорейців.

"Вісім рейнджерів на броньованому Humvee висунулися в тил противника, за підтримки розвідувальних дронів вийшли на дистанцію прямого ураження та зайняли вигідні вогневі позиції в окопах. Оператори ССО розпочали ближній бій проти ворожого взводу чисельністю 25 осіб - утричі більшої кількості за їхню - та зберегли ініціативу до його завершення", - повідомляється в телеграм-каналі ССО в четвер.

Відзначається, що попри чисельну перевагу противника та ворожий артилерійський вогонь, військові ССО "не лишили цілому взводу КНДР шансів". Після успішного виконання задачі група рейнджерів відійшла.

"Ці події відбулися минулого місяця, проте через оперативну безпеки ми лише зараз можемо розповісти про це", - розповіли в ССО.