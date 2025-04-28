Інтерфакс-Україна
Події
14:52 28.04.2025

Площа українського контролю в Курській області скоротилась до 29 кв км – DeepState

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Площа українського контролю в Курській області скоротилась до 29 кв км – DeepState
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Українська армія контролює три ділянки території у Курській області РФ сукупною площею 29 кв км, дві з яких у Суджанському районі (5 кв км навпроти Суджі та 12,67 кв км навпроти с.Гуєво) та один 11,35 кв км в районі селища Тьоткіно Глушковського району, повідомляє проєкт DeepState.

При цьому площа контролю обох ділянок в Суджанському районі з 19 квітня скоротилася майже удвічі (тоді вока складала 9,96 кв км та 21,08 кв км відпловідно), а у Глушковському не змінилася.

Під українським контролем у Курській області лишаються, зокрема, частини сіл Горналь та Олешня. Частково вони перебувають у "сірій зоні".

Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів. У "сірій зоні" з невизначеним контролем перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях.

Генеральний штаб Збройних сил України у понеділок уперше підтвердив вихід російських військ до державного кордону на захід с.Гуєво і розділення ділянки українського контролю у Суджанському районі надвоє: раніше вона на картах Генштабу показувалась як неподільна. Але у інших місцях просування ворога не зафіксоване.

Також площа українського контролю на карті Генштабу показана так, що охоплює села Горналь та Олешня повністю.

За даними Deepstate, площа "сірої зони" у Красноярузькому районі Бєлгородської області РФ не міняється з початку місяця і становить 13,08 кв. км. Вона включає села Попівка і частково Демидівка. Натомість Генштаб про дії українських військ в Глушковському районі та в Бєлгородській області, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на їх територію не розповсюджує.

За даними Генштабу, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили у Курській області 23 російські атаки. Крім цього, ворог завдав сім авіаційних ударів із застосуванням 13 керованих авіабомб, а також здійснив 302 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Як повідомлялося, на минулому тижні начальник генштабу російських військ Валерій Герасимов заявив, що 26 квітня російська армія нібито зайняла село Горналь, яке було останнім населеним пунктом у Курській області, яке контролювали Збройні сили України, і нібито завершила військову операцію в Курській області.

Генеральний штаб ЗСУ у відповідь повідомив, що заяви Кремля про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності, і ЗСУ продовжують операцію. Пізніше президент України Володимир Зеленський також повідомив, що українські військові зберігають присутність на території РФ та продовжують виконувати завдання у Курській і Білгородській областях.

Сили спеціальних операцій ЗСУ також повідомили про продовження виконання завдань у Курській області, а 27 квітня взяли там в полон двох російських військових.

Теги: #курська_область #фронт #генштаб

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