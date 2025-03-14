Інтерфакс-Україна

Політика

16:15 14.03.2025

Трамп поговорив з Путіним, заявляє про тисячі українських військових в російському оточенні, яким попросив зберегти життя

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Трамп поговорив з Путіним, заявляє про тисячі українських військових в російському оточенні, яким попросив зберегти життя

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів у четвер розмову з Володимиром Путіним, за підсумками якої заявив про шанси на завершення війни.

«Учора у нас відбулися дуже хороші та продуктивні дискусії з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна може нарешті завершитися», - написав Трамп у своїй соцмережі TruthSocial у п’ятницю.

При цьому він стверджує, що зараз в російському оточенні перебувають тисячі українських військових і він попросив Путіна зберегти їхні життя.

«Саме в цей момент тисячі українських військів повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому та вразливому стані. Я наполегливо просив президента Путіна зберегти їм життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Благослови їх усіх Бог!», - додав Трамп.

Кілька попередніх днів поспіль Генеральний штаб Збройних сил України на щоденних картах показував втрати українських позицій, здебільшого у Курській області. Але карта, опублікована в п'ятницю зранку, відповідала карті, опублікованій вранці в четвер за виключенням кількох додаткових російських напрямків ударів. Один з них був спрямований на Сумську область.

Теги: #путін #розмова #трамп

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