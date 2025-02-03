Інтерфакс-Україна
Події
12:20 03.02.2025

У Суджі (РФ) дістали жінку з-під завалів атакованого росіянами інтернату

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Станом на ранок понеділка, 3 лютого, з-під завалів школи-інтернату в Суджі Курської області РФ деблокували ще одну постраждалу, повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

"Вчора вночі деблокували жінку, яка перебувала під панелями. Вона жива і здорова, доставлена до лікувального закладу, почувається добре, вона навіть не в реанімації", - розказав Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що не може розголошувати локацію, куди евакуювали людей, що перебували в інтернаті, оскільки РФ продовжує полювати на них, атакуючи територію навколо інтернату дронами, щоб зашкодити рятувальній операції.

Як повідомлялося, російські війська завдали ракетного удару по школі-інтернату в Суджі, де утримувалися, зокрема, літні люди, 95 людей опинилися під завалами. Відомо про 4 загиблих, 85 людей були евакуйовані – із них 10 отримали поранення, двоє з них перебувають у лікувальних закладах: стан однієї людини важкий, інша знаходиться у закладі психіатрії.

Теги: #інтернат #суджа

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