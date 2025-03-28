Інтерфакс-Україна

Події

11:20 28.03.2025

Росія знову атакувала газотранспортну систему "Суджа" на Курщині - ЦПД

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Росія знову атакувала газотранспортну систему "Суджа" на Курщині, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"Росія знову атакувала газотранспортну систему (газомірювальну станцію) "Суджа" на Курщині, яку вони не контролюють", - написав він у телеграм у п'ятницю.

При цьому Міноборони РФ у п’ятницю знов звинуватило ЗСУ, які, нібито "завдали подвійного удару по газовимірювальній станції "Суджа" і об'єкт фактично знищено".

Раніше РФ вже звинувачувала Україну в ударах по "Суджі", але Генштаб це заперечував.

Як повідомлялося, у ніч на 21 березня прогриміли вибухи на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області. Після потужних вибухів виникла пожежа. Росіяни заявляли, що удару зазнала інфраструктура газопроводу на кордоні Курської та Сумської областей, яким російський газ ішов до Європи.

ГВС "Суджа" - єдина станція, через яку здійснювалося прокачування газу для транзиту в Європу "Газпромом" обсягом 42 млн кубометрів на добу. Станція була важливим елементом газотранспортної системи України.

Проте з 1 січня 2025 року зупинено транспортування російського газу територією України. Відтепер газотранспортна система України працює без транзиту російського газу.

Теги: #коваленко #курщина #суджа

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