Генштаб ЗСУ: Українські сили на Курщині станом на 16:00 відбили три атак росіян, ще чотири бої тривають

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Підрозділи Збройних сил Україні у Курській області від початку доби та станом на 16:00 відбили три атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають, за цей час ворог скинув на цій локації 9 керованих авіаційних бомб та здійснив 153 артилерійських обстріли, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"На Курському напрямку українські оборонці відбили три атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають. Від початку доби противник завдав 5 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах дев’ять керованих авіаційних бомб, та здійснив 153 артилерійських обстріли", - йдеться у зведенні Генштабу у телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що від цинічних обстрілів з території російської федерації постраждали прикордонні населені пункти, зокрема: Архипівка, Миколаївка Чернігівської області; Марчихина Буда, Біла Береза, Уланове, Баранівка, Кучерівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Бояро-Лежачі, Дорошівка Сумської області.