На Курщині загинули близько 600 північнокорейських солдатів

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Близько 600 північнокорейців загинули у війні Росії проти України, зокрема, беручи участь у військових діях у Курській області, заявив південнокорейський законодавець з посиланням на дані розвідки.

"Наразі втрати північнокорейських військ оцінюються приблизно в 4700 осіб, включно з приблизно 600 загиблими", - заявив журналістам член парламентського комітету з розвідки Лі Сон Гвон, повідомляє Reuters.

Він додав, що після шести місяців участі у війні північнокорейські військові стали менш некомпетентними, а їхня боєздатність значно зросла, оскільки вони звикли використовувати нову зброю, таку як безпілотники.

Як повідомлялось, раніше цього тижня Пхеньян уперше підтвердив, що за наказом лідера Кім Чен Ина відправив війська на бік Росії для участі у війні в Україні.