Росіяни взяли під вогневий контроль усю логістику ЗСУ на Курщині - DeepState

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Росіяни взяли під вогневий контроль усю логістику ЗСУ на Курщині, також прорвалися до села Новеньке у Сумській області, намагаються закріпитися, повідомляє DeepState.

"Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони", йдеться у повідомленні DeepState у телеграм.

Зазначається, що з січня росіяни "нарощували свої спроможності контролю нашого пересування і чомусь з нашого боку не приймалися відповідні рішення, щоб усунути цю проблему. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового". Ворог також проривався до села Новеньке у Сумській області, хоча, як вважає DeepState, закріпитися йому там буде важко: "через відсутність села як такого, та й сама місцевість не сприяє цьому".

Неприємним моментом є також просування росіян вздовж кордону між населеними пунктами Журавка і Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість уражень по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу.

"Велика кількість бійців наголошує на цій проблемі і з цим необхідно щось терміново робити, адже наслідки вже є неприємними у вигляді уражень не одного десятка засобів пересування. Противник продовжує накопичення в районі Свердлікового, продовжує здійснювати тиск і найгіршим сценарієм буде вихід кацапів безпосередньо на окраїни Суджі, хоча вогневим контролем вони практично вже там...", - йдеться у повідомленні.