Інтерфакс-Україна

Події

16:19 21.03.2025

Київ спростовує як безпідставні звинувачення з боку РФ у начебто "злочинах" українських військових на Курщині

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Київ спростовує як безпідставні звинувачення з боку РФ у начебто "злочинах" українських військових на Курщині

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий закликав не піддаватися на російські маніпуляції та фейки, які розповсюджує ворог, зокрема щодо нібито "звірств та злочинів" на Курщині з боку українських військових.

"Те, що стосується взагалі різноманітних звинувачень з російського боку України в звірствах, якихось злочинах на Курщині, ці звинувачення є абсолютно безпідставними. Україна дотримується, завжди дотримувалася міжнародного гуманітарного права, зокрема, гуманного ставлення до цивільного населення в зоні бойових конфліктів, і не порушує цих правил", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Крім того, речник наголосив, що Україні добре відомо, як з російського боку "стряпають цю "доказову базу", намагаючись фабрикувати звинувачення української сторони.

"Все це фейки. Більшість місцевих та майна на території Курщини постраждали від обстрілів саме РФ, зокрема, від цілеспрямованих обстрілів. Ми розуміємо і бачимо конкретно, як протягом цієї операції Росія неодноразово, спеціально, на нашу думку, обстрілювала цивільне населення, і, зокрема, різні селища для того, щоб, нібито, звинувати Україну в злочинах", - зазначили в МЗС.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ спростовує звинувачення з боку ворога, що нібито українські сили обстріляли газовимірювальну станцію "Суджа" на російській Курщині. Військові наголосили, що зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами. Зокрема, влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами, а три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Генштаб додав, що "вже сьогодні противник посилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією - обстріляв цей об’єкт з артилерії. Він також додає, що раніше війська РФ використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.

Теги: #курщина #тихий #мзс

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