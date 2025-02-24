Генштаб ЗСУ: На Курщині зафіксовано 7 бойових зіткнень, одне триває

Фото: Генштаб ЗСУ

В операційній зоні на у Курській області підрозділи Збройних сил України відбивали 7 атак противника, один бій триває, повідомив Генеральний штаб ЗСУ оперативну обстановку станом на 16:00 понеділка.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали сім атак російських загарбників, одне боєзіткнення ще триває. Противник здійснив понад 220 обстрілів, зокрема 12 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану бомбу", - повідомив Генеральний штаб ЗСУ у телеграм.

Повідомляється, що від обстрілів з території РФ потерпають прикордонні населені пункти, зокрема Шевченкове, Малушине, Велика Писарівка, Покровка, Олександрівка, Лугівка, Біла Береза, Тимофіївка Сумської області; Кам’янка Чернігівської області.