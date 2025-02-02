Інтерфакс-Україна
Події
12:11 02.02.2025

Під завалами інтернату в Суджі (РФ) залишається жінка, евакуйовано 85 людей

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У Суджі Курської області РФ станом на ранок неділі кількість загиблих від ракетного удару РФ по інтернату залишилась незмінною (4 людини), одна жінка перебуває під завалами, повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

«Станом на 8 годину ранку кількість загиблих залишалась 4, але ще одна жінка залишалась під завалами і досі вона не деблокована. Спроба завезти важку техніку для того, щоб прискорити роботи по розкопках, не вдалася взагалі, тому що росіяни, окрім авіаційного удару по школі-інтернату, нанесли ще один авіаційний удар поблизу. А потім, протягом ночі, навколо інтернату кружляли FPV-дрони на оптоволокні і постійно влучали в подвір'я», - розповів Дмитрашківський в ефірі телемарафону в неділю.

Він пояснив, що раніше це була школа-інтернат для дітей. Коли на територію Курщини зайшли українські військові, в підвалі школи-інтернату знайшли прихисток люди, які втратили житло. За його словами, станом на зиму в інтернаті було дуже багато "літніх людей і людей з інвалідністю, лежачих людей, які втратили домівки".

Дмитрашківський заявив, що і російська влада, і російські військові знали, що в цьому районі, в інтернаті, перебувають літні люди. «Більше того, в одній з розмов з одним із генералів РФ я повідомив про те, що російська армія б'є весь час в район інтернату. Просив його про те, що не потрібно цього робити, тому що це люди літні і вони потребують спеціального догляду. Але я не був почутий», - розповів він.

Пресофіцер також повідомив, що комендатура в повному складі всю ніч працювала над розбором завалів і звільненням людей. «Станом на ранок було евакуйовано 85 людей. Це люди, які виявили бажання, бо були люди, які не захотіли виїжджати і залишилися в Суджі», - розповів він.

За інформацією Дмитрашківського, із 85 евакуйованих людей 10 отримали поранення, двоє з них перебувають у лікувальних закладах: стан однієї людини важкий, інша - в закладі психіатрії.

Як повідомлялося, російські війська завдали удару по школі-інтернату в Суджі, де утримувалися, зокрема, літні люди, 95 людей опинилися під завалами.

Теги: #удар #інтернат #суджа

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