В інтернаті у Суджі 4 загиблих та ще 4 особи поранені внаслідок удару РФ - Генштаб ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Після авіаудару російських військ по інтернату у м. Суджа Курської області (РФ) українські військовослужбовці, які перебувають на території РФ, врятували з-під завалів 84 цивільних, четверо з яких - тяжкопоранені, ще 4 особи – загинули, інформували у Генштабі Збройних Сил України ввечіру у суботу, 1 лютого.

"Суджа. Станом на 22.00 тривають роботи з розбору завалів та надання допомоги постраждалому цивільному населенню. На місці продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури на території РФ. В ході робіт з розчищення завалів врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 - перебувають у важкому стані, і ще 4 особи – загинули", - сказано у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що всіх, хто потребує додатковї медичної допомоги оперативно евакуюють до медичних закладів на території України.

Як повідомлялося, російські війська завдали удару по школі-інтернату в Суджі, де утримувалися, зокрема, літні люди, 95 людей опинилися під завалами. "З-під завалів чути стогін і крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість літнього віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи", - повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

Російська сторона володіла інформацією, що в будівлі школи-інтернату в місті Суджа Курської області перебувають місцеві жителі, серед яких жінки та діти, виключно цивільні особи, тим не менше російські війська все одно нанесли по ній удар, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у суботу ввечері.