У планах уряду повна відмова від інтернатної системи - Улютін

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін заявляє, що у планах уряду повна відмова від інтернатної системи.

"Кожна дитина в Україні має зростати у сім’ї. Це не просто красиві слова — це визначений пріоритет президента, уряду і всього нашого суспільства", - написав Улютін в мережі Facebook за результатами розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Він повідомив, що на засіданні влада узгодила прискорення реалізації Стратегії забезпечення права українських дітей на зростання в сімейному оточенні.

"Визначили конкретні кроки та терміни, щоб стратегія запрацювала в регіонах. У планах повна відмова від інтернатної системи й створення умов, де дитина отримує тепло, турботу і підтримку у родині, а не в інституції", - написав міністр.